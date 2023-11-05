7 yıllık evliliğin ilk meyvesi! Sinem Kobal’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla yeni paylaşım! Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısı...

ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün verdiği bir röportajda eşi Sinem Kobal'a duyduğu aşkı haykırmış ve açıklamalarıyla "Körkütük aşık" dedirtmişti. Attıkları her adımla dikkat çeken ünlü çift, şimdi ise Sinem Kobal'ın paylaşımıyla gündeme geldi. 2 çocuk annesi Kobal, gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla yeni bir paylaşımda bulundu. Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk göz ağrısı kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte o paylaşım...