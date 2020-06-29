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Selin Demiratar gizlice evlendi! Sosyeteye gelin olan Selin Demiratar'ın eşi ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti

Selin Demiratar uzun süredir birlikte olduğu iş adamı sevgilisi ile evlendi. Mövenpick ve Le Meridien Etiler'in sahibi olan iş adamı Mehmet Ali Çebi ile dünyaevine giren oyuncunun, eşi ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti. İşte sosyateye gelin giden oyuncu Selin Demiratar'ın eşi ve ikili arasındaki yaş farkı...

29.06.2020 12:20 - Son Güncelleme: 29.06.2020 12:33
Selin Demiratar gizlice evlendi! Sosyeteye gelin olan Selin Demiratar'ın eşi ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti

Ünlü oyuncu Selin Demiratar, uzun süredir Mövenpick ve Le Meridien Etiler'in sahibi olan iş adamı Mehmet Ali Çebi ile beraberdi. Ünlü çift gizlice evlendi.

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Selin Demiratar gizlice evlendi! Sosyeteye gelin olan Selin Demiratar'ın eşi ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti

16 yaşında oyunculuk serüvenine atılan Selin Demiratar, uzun bir süredir birlikte olduğu iş adamı ile dünyaevine girdi. Beykoz'da kıyılan nikah, aile arasında kıyıldı.

Selin Demiratar gizlice evlendi! Sosyeteye gelin olan Selin Demiratar'ın eşi ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti

Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen güzel oyuncu Selin Demiratar gizlice yaptığı evlilik gündeme geldi. Demiratar kendinden 10 yaş büyük sevgilisi iş adamı Mehmet Ali Çebi ile aile arasında bir törenle dünya evine girdi.

Selin Demiratar gizlice evlendi! Sosyeteye gelin olan Selin Demiratar'ın eşi ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti

Çiftin nikahları sadece yakın çevresi ve ailesinin katıldığı bir törenle Beykoz'da kıyıldı.

Selin Demiratar gizlice evlendi! Sosyeteye gelin olan Selin Demiratar'ın eşi ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti

SELİN DEMİRATAR KİMDİR?

Selin Demiratar, 20 Mart 1983 tarihinde Selma- Salim Demiratar çiftinin kızı olarak Erzincan'da dünyaya gelmiştir. Babasının mesleği nedeniyle pek çok şehirde yaşamak zorunda kaan Demiratar, 16 yaşında oyunculuk kariyerine Koçum Benim dizisiyle başlamıştır. Kısa bir süre içerisinde yeteneği fark edilen oyuncu, eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 1999 yılı Miss Globe Türkiye birincisi ve Dünya üçüncüsü olmuştur.

Selin Demiratar gizlice evlendi! Sosyeteye gelin olan Selin Demiratar'ın eşi ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti

Selin Demiratar'ın eşi...

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