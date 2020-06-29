Selin Demiratar gizlice evlendi! Sosyeteye gelin olan Selin Demiratar'ın eşi ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti
Selin Demiratar uzun süredir birlikte olduğu iş adamı sevgilisi ile evlendi. Mövenpick ve Le Meridien Etiler'in sahibi olan iş adamı Mehmet Ali Çebi ile dünyaevine giren oyuncunun, eşi ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti. İşte sosyateye gelin giden oyuncu Selin Demiratar'ın eşi ve ikili arasındaki yaş farkı...
29.06.2020 12:20
- Son Güncelleme: 29.06.2020 12:33
SELİN DEMİRATAR KİMDİR?
Selin Demiratar, 20 Mart 1983 tarihinde Selma- Salim Demiratar çiftinin kızı olarak Erzincan'da dünyaya gelmiştir. Babasının mesleği nedeniyle pek çok şehirde yaşamak zorunda kaan Demiratar, 16 yaşında oyunculuk kariyerine Koçum Benim dizisiyle başlamıştır. Kısa bir süre içerisinde yeteneği fark edilen oyuncu, eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 1999 yılı Miss Globe Türkiye birincisi ve Dünya üçüncüsü olmuştur.
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