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Sefirin Kızı'nın fettan Menekşe'si Tülin Yazkan bu halleriyle bambaşka biri! Eski hali de sosyal medyayı salladı

Patlamasını Ufak Tefek Cinayetler dizisi ile yapan 1991 doğumlu genç oyuncu Tülin Yazkan şimdilerde kadrosunda Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp,Gonca Cilasun, Edip Tepeli gibi isimleri barındıran Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı fettan mı fettan Menekşe karakteriyle adından söz ettiriyor. Sefirin Kızı dizisinde Sancar Efe karakterine hayat veren Engin Akyürek ile adı aşk dedikodularını karışan genç oyuncu Tülin Yazkan hakkında pek çok detay merak ediliyor. Sefirin Kızı'nın Menekşe'si Tülin Yazkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da beğeni topluyor. Doğal güzellikten yana olduğu hemen fark edilen Tülin Yazkan'ın sıfır makyaj hali görenleri hayran bırakıyor. Dizideki halinden bambaşka bir profil çizen Tülin Yazkan'ın çocukluk fotoğrafı da yine sosyal medyada ortaya çıktı. İşte başta Sefirin Kızı'nın Menekşe'si Tülin Yazkan olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.

29.06.2020 12:14 - Son Güncelleme: 29.06.2020 12:14
Sefirin Kızı'nın fettan Menekşe'si Tülin Yazkan bu halleriyle bambaşka biri! Eski hali de sosyal medyayı salladı

Sefirin Kızı'nın Menekşe'si tam bir şeytandır ama melek gibi görünmeyi iyi bilir... İşte Tülin Yazkan'ın canlandırdığı Menekşe karakteri tam olarak böyle anlatılıyor... Sefirin Kızı'nda Sancar'ın karısı olan Menekşe karakteri ile beğeni toplayan güzel oyuncu ile Engin Akyürek arasında geçtiğimiz aylarda aşk dedikoduları çıkmıştı. Hem dizideki başarısı hem de Engin Akyürek ile adı aşk dedikodularına karşınca Tülin Yazkan herkesin ilgi odağı oldu.

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Sefirin Kızı'nın fettan Menekşe'si Tülin Yazkan bu halleriyle bambaşka biri! Eski hali de sosyal medyayı salladı

Dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile giden Tülin Yazkan'ın makyajsız ve en doğal halleri çok konuşuluyor.

Sefirin Kızı'nın fettan Menekşe'si Tülin Yazkan bu halleriyle bambaşka biri! Eski hali de sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi olan Tülin Yazkan'ın hayranları Yazkan'ın çocukluk fotoğrafını ortaya çıkardı. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Sefirin Kızı'nın Menekşe'si Tülin Yazkan olmak üzere ünlülerin gençlik ve çocukluk fotoğrafları...

Sefirin Kızı'nın fettan Menekşe'si Tülin Yazkan bu halleriyle bambaşka biri! Eski hali de sosyal medyayı salladı

Müge Anlı

Sefirin Kızı'nın fettan Menekşe'si Tülin Yazkan bu halleriyle bambaşka biri! Eski hali de sosyal medyayı salladı

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