Sefirin Kızı'nın fettan Menekşe'si Tülin Yazkan bu halleriyle bambaşka biri! Eski hali de sosyal medyayı salladı

Sefirin Kızı'nın Menekşe'si tam bir şeytandır ama melek gibi görünmeyi iyi bilir... İşte Tülin Yazkan'ın canlandırdığı Menekşe karakteri tam olarak böyle anlatılıyor... Sefirin Kızı'nda Sancar'ın karısı olan Menekşe karakteri ile beğeni toplayan güzel oyuncu ile Engin Akyürek arasında geçtiğimiz aylarda aşk dedikoduları çıkmıştı. Hem dizideki başarısı hem de Engin Akyürek ile adı aşk dedikodularına karşınca Tülin Yazkan herkesin ilgi odağı oldu.