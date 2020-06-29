Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ Instagram'dan gelen yoruma öyle bir yanıt verdi ki... "O genç kızlar..."
Pınar Altuğ Instagram hesabından yine bir takipçisinin eleştirisi ile karşı karşıya kaldı. Çocuklar Duymasın dizisi ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan 1 çocuk annesi oyuncu Altuğ, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkı nedeniyle birçok kez acımasızca eleştirilere maruz kalan 45 yaşındaki Pınar Altuğ, bir takipçisinden gelen yoruma verdiği yanıtla magazin gündeminde yerini aldı. İşte Pınar Altuğ'a gelen yorum ve güzel oyuncunun takipçisine verdiği yanıt...
29.06.2020 12:58
- Son Güncelleme: 29.06.2020 13:12
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