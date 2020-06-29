Haberler Galeri Magazin Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ Instagram'dan gelen yoruma öyle bir yanıt verdi ki... "O genç kızlar..."

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ Instagram'dan gelen yoruma öyle bir yanıt verdi ki... "O genç kızlar..."

Pınar Altuğ Instagram hesabından yine bir takipçisinin eleştirisi ile karşı karşıya kaldı. Çocuklar Duymasın dizisi ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan 1 çocuk annesi oyuncu Altuğ, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkı nedeniyle birçok kez acımasızca eleştirilere maruz kalan 45 yaşındaki Pınar Altuğ, bir takipçisinden gelen yoruma verdiği yanıtla magazin gündeminde yerini aldı. İşte Pınar Altuğ'a gelen yorum ve güzel oyuncunun takipçisine verdiği yanıt...

29.06.2020 12:58 - Son Güncelleme: 29.06.2020 13:12
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ Instagram'dan gelen yorumu öyle bir yanıt verdi ki... O genç kızlar...

Çocuklar Duymasın dizisiyle çok uzun yıllar televizyon ekranlarında olan Pınar Altuğ'un sosyal medyada da televizyonda olduğu gibi olmasını isteyen takipçileriyle başı dertte.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ Instagram'dan gelen yorumu öyle bir yanıt verdi ki... O genç kızlar...

Sürekli olarak özel hayatına dair yaptığı paylaşımlara olumsuz yorumlar alan Altuğ, takipçilerine cevaplarını esirgemeden veriyor.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ Instagram'dan gelen yorumu öyle bir yanıt verdi ki... O genç kızlar...

Son olarak da sosyal medya hesabı Instagram'dan bir takipçisi Pınar Altuğ'a ''Gençler sizi örnek alıyor, paylaşımlarınıza dikkat edin'' yorumunu yaparak Pınar Altuğ'u kızdırdı. Altuğ, takipçisinin bu mesajına kayıtsız kalamadı.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ Instagram'dan gelen yorumu öyle bir yanıt verdi ki... O genç kızlar...

PINAR ALTUĞ'DAN TOKAT GİBİ CEVAP

Gençlere örnek olmak gibi bir görevi olmadığını dile getiren Pınar Altuğ, sosyal medya kullanıcısına şu cevabı verdi:

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ Instagram'dan gelen yorumu öyle bir yanıt verdi ki... O genç kızlar...

''O genç kızlar hatta takip eden herkes, yaptığım her şeyi eksiksiz örnek alsın. O zaman tekrar konuşalım.''

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Selin Demiratar gizlice evlendi! Sosyeteye gelin olan Selin Demiratar'ın eşi ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti
Selin Demiratar gizlice evlendi! Sosyeteye gelin olan Selin Demiratar'ın eşi ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti