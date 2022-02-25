Selin Ciğerci'ye buz kestiren para karşılığı cinsel ilişki sorusu 'beynim o kadar gitti ki...' Eski eşi Gökhan Çıra'yla barışmıştı
Cinsiyet değiştiren Selin sosyal medya gündeminden düşmüyor. 13 kilo verdikten sonra giyimi ile sık sık adından söz ettiren Ciğerci, boşandığı eski eşi Gökhan Çıra'yla barışmıştı. Geçtiğimiz günlerde konuk olduğu programda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. "Erkekler sizi neden tercih ediyor?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çeken Selin Ciğerci kendisine gelen para karşılığı cinsel ilişki sorusunu duyunca adeta buz kesti. İşte Ciğerci'ye buz kestiren o anlar...
25.02.2022 12:16 - Son Güncelleme: 25.02.2022 12:16
Selin Ciğerci'den "erkekler sizi neden tercih ediyor?" sorusuna bomba yanıt! Selin Ciğerci Gökhan Çıra ile ilişki ve lüks yaşantısıyla gündeme geliyor. Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası bambaşka birine dönüşen Selin Ciğerci spor ve diyetle 13 kilo verdi. Yeni imajıyla ve tarzıyla dikkat çeken Selin Ciğerci son olarak Cansu Canan Özgen'in 40 sorusuna yanıt verdi.
Cansu Canan Özgen'in programına katılan Selin Ciğerci cinsiyet değiştirmeden önceki dönemlerini ve şimdiki hayatını gözler önüne seren sorulara yanıt verdi.
"ERKEKLER SİZİ NEDEN TERCİH EDİYOR?"
Selin Ciğerci'ye "Erkekler sizi neden tercih ediyor?" diye soruldu. Ciğerci fragmanda bu soruya şu yanıtı verdi: