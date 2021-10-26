Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisi olay bu kez basketbolcu! Eşi Gökhan Çıra'dan boşandı yeni aşkıyla sarmaş dolaş oldu
Cinsiyet değiştirme operasyonuyla hayatını kökünden değiştiren ünlülerden Selin Ciğerci şimdilerde Türkiye'nin en ünlü kadınları arasında yer alıyor... Gerek sosyal medya paylaşımları gerekse açıklamalarıyla gündemde kendisine yer bulan Selin Ciğerci bir süre önce eşi Gökhan Çıra'dan sürpriz bir şekilde boşandı. Ancak Selin Ciğerci'nin kalbi uzun süre boş kalmadı. Selin Ciğerci yeni sevgilisiyle mekanlarda boy göstermeye başladı. Yeni aşkı bir basketbolcu...
26.10.2021 09:22
- Son Güncelleme: 26.10.2021 09:23
Geçtiğimiz eylül ayında futbolcu eşi Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci, yeniden aşık! Sosyal medyanın fenomen isminin bu kez bir basketbolcuyla birlikte olduğu iddia ediliyor.
Son aylarda evliliğiyle gündemden düşmeyen, eylül ayında da boşanan Selin Ciğerci'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia ediliyor.
"İHANET" İDDİASI
Öte yandan geçtiğimiz sene de Selin Ciğerci ve futbolcu eşi Gökhan Çıra'nın ihanet gerekçesiyle boşanacağı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.