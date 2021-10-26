Aşkları bu fotoğrafla belgelendi! Ata Çağlayan ile ilişki yaşadığını yalanlamıştı! Seda Sayan öyle bir yakalandı ki arkasına bakmadan kaçmak zorunda kaldı

Ata Çağlayan ile ilişki yaşadığını yalanlayan Seda Sayan öyle bir yakalandı ki neye uğradığını şaşırdı. Geçtiğimiz haftalarda bir televizyon programında 58 yaşındaki Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile aşk yaşadığını ileri sürülmüştü. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu iddianın ardından Sayan ise "Sadece iş için birlikteyiz" açıklamasını yapmıştı. Ancak bir önceki akşam birlikte romantik saatler geçiren ikili hakkında yine 'Seda Sayan Ata Çağlayan'la aşk mı yaşıyor?' soruları gündeem geldi.