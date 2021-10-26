Vav TV İzle
Haberler Magazin Aşkları bu fotoğrafla belgelendi! Ata Çağlayan ile ilişki yaşadığını yalanlamıştı! Seda Sayan öyle bir yakalandı ki arkasına bakmadan kaçmak zorunda kaldı

Aşkları bu fotoğrafla belgelendi! Ata Çağlayan ile ilişki yaşadığını yalanlamıştı! Seda Sayan öyle bir yakalandı ki arkasına bakmadan kaçmak zorunda kaldı

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan'ın adı bir süredir organizatör Ata Çağlayan ile anılıyordu. Ancak Sayan hakkındaki o iddiaları net bir dille yalanlıyordu. İkili arasındaki ilişki dün akşam çekilen görüntülerle belgelendi. Sayan, önceki akşam kendisinden 15 yaş küçük Çağlayan ile romantik bir yemek yedi. Basını gören çift apar topar araca binerek oradan uzaklaştı.

26.10.2021 09:44 - Son Güncelleme: 26.10.2021 09:45
Ata Çağlayan ile ilişki yaşadığını yalanlamıştı! Seda Sayan öyle bir yakalandı ki arkasına bakmadan kaçmak zorunda kaldı

Ata Çağlayan ile ilişki yaşadığını yalanlayan Seda Sayan öyle bir yakalandı ki neye uğradığını şaşırdı. Geçtiğimiz haftalarda bir televizyon programında 58 yaşındaki Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile aşk yaşadığını ileri sürülmüştü. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu iddianın ardından Sayan ise "Sadece iş için birlikteyiz" açıklamasını yapmıştı. Ancak bir önceki akşam birlikte romantik saatler geçiren ikili hakkında yine 'Seda Sayan Ata Çağlayan'la aşk mı yaşıyor?' soruları gündeem geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ata Çağlayan ile ilişki yaşadığını yalanlamıştı! Seda Sayan öyle bir yakalandı ki arkasına bakmadan kaçmak zorunda kaldı

BEŞ SAAT BİRLİKTE VAKİT GEÇİRDİLER!

Haklarındaki aşk iddiası devam eden çift, önceki akşam Ortaköy'deki bir mekanda görüntülendi. Yaklaşık beş saat Boğaz'a karşı romantik anlar sergileyen ikilinin yanında Safiye Soyman da vardı. Gece sonunda mekandan çıkarken görüntülenen ikili, gazetecilerin olduğunu fark edince görüntü vermekten kaçındı.

Ata Çağlayan ile ilişki yaşadığını yalanlamıştı! Seda Sayan öyle bir yakalandı ki arkasına bakmadan kaçmak zorunda kaldı

Kameranın ışıklarını fark eden Ata Çağlayan, hızlı adımlara Sayan'ı arabasına bindirdikten sonra gözlerden kayboldu.

Ata Çağlayan ile ilişki yaşadığını yalanlamıştı! Seda Sayan öyle bir yakalandı ki arkasına bakmadan kaçmak zorunda kaldı

SEDA SAYAN'IN EVLİLİKLERİ

Seda Sayan, Ağustos 1978'de sahne alabilmek için mahkeme kararıyla yaşını büyüterek doğum tarihini 4 Ocak 1959 olarak değiştirdi. Mayıs 1987'de ilk eşi Rıdvan Kılıç'la evlenen Seda Sayan, Aralık 1987'de boşandı.

Seda Sayan'dan canlı yayına ses kayıtlı ayar: Düzeltin

Ata Çağlayan ile ilişki yaşadığını yalanlamıştı! Seda Sayan öyle bir yakalandı ki arkasına bakmadan kaçmak zorunda kaldı

1990 yılında evlendiği ikinci eşi Sinan Engin'den 1995 yılında boşandı. Bu evlilikten Oğulcan adında bir oğlu dünyaya geldi. Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl süren bir birliktelik yaşadı. Üçüncü eşi Soner Yapcacık ile 25 Ağustos 1998'de evlendi ve Ocak 1999'da boşandı.

SON DAKİKA