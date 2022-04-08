Selin Ciğerci'nin mini elbiseli pozunu görenlerin ağzı açık kaldı estetik yetmedi bu kez de... "Yanlış fotoğraf koymuşsun"

"YANLIŞ FOTOĞRAF KOYMUŞSUN"

Selin Ciğerci'nin mini elbiseli pozunu görenlerin ağzı açık kaldı estetik yetmedi bu kez de photoshop'la kendini değiştirdi Selin... Kendini spora veren fenomen Selin Ciğerci çenesini eritti ve gözlerini yukarı çektirdi. Selin Ciğerci estetikleri yeterli bulmayınca yüz düzeltme uygulamalarını da kullandı.