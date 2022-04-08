Selin Ciğerci'nin mini elbiseli pozunu görenlerin ağzı açık kaldı estetik yetmedi bu kez de... "Yanlış fotoğraf koymuşsun"
Selin Ciğerci'nin mini elbiseli pozunu görenlerin ağzı açık kaldı estetik yetmedi bu kez de photoshop'la kendini değiştirdi Selin... Geçtiğimiz aylarda "erkekler sizi neden tercih ediyor?" sorusuna bomba bir yanıt veren Selin Ciğerci, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. 13 kilo verdikten sonra giyimi ile sık sık adından söz ettiren Ciğerci'ye sosyal medyada, "Abla bu kim?" , "Yanlış kişinin fotoğrafını koymuşsun" şeklinde yorum geldi.
08.04.2022 17:18 - Son Güncelleme: 08.04.2022 17:18
"YANLIŞ FOTOĞRAF KOYMUŞSUN"
Selin Ciğerci'nin mini elbiseli pozunu görenlerin ağzı açık kaldı estetik yetmedi bu kez de photoshop'la kendini değiştirdi Selin... Kendini spora veren fenomen Selin Ciğerci çenesini eritti ve gözlerini yukarı çektirdi. Selin Ciğerci estetikleri yeterli bulmayınca yüz düzeltme uygulamalarını da kullandı.
Selin Ciğerci son pozunda uygulamaların dozunu artırınca takipçileri aynı soruyu sordu: Bu kim?
İşte Selin'e gelen yorumlardan bazıları
Kısaca faceapp...
Abla bu kim?
Çok fazla shop olmuş gerek yoktu
Abla yanlış kişinin fotosunu koymuşsun
Selin Ciğerci'ye "Erkekler sizi neden tercih ediyor?" diye soruldu. Ciğerci fragmanda bu soruya şu yanıtı verdi: