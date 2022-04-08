Kolpaçino Şafak Sezer 25 milyon değerindeki villasını yeniden satışa çıkardı! 9 odalı malikanesini bakın neden satamıyormuş...
Kolpaçino olarak hafızalara kazınan Şafak Sezer 25 milyon değerindeki villasını yeniden satışa çıkardı! 9 odalı malikanesi ile gündem olan Şafak Sezer, evini neden satamadığını açıkladı. Ünlü oyuncunun İstanbul Hadımköy'deki havuzlu villası 3 katlı ve içinde diskosu da var... İşte Şafak Sezer'in evi ve sizler için derlediğimiz ünlülerin villaları...
08.04.2022 17:37 - Son Güncelleme: 08.04.2022 17:37
Kolpaçino Şafak Sezer 25 milyon değerindeki villasını yeniden satışa çıkardı! Şafak, 9 odalı malikanesini bakın neden satamıyormuş...
Hürriyet'in haberine göre; 51 yaşındaki Şafak Sezer, 'Kolpaçino' filminde hayat verdiği, emlak işleriyle ilgilenen 'Özgür' karakteri nedeniyle evini satamadığını açıkladı.
Hadımköy'de 25 milyon değerindeki villasını satılığa çıkaran Sezer, "Evi yaklaşık 1.5 - 2 yıldır satılığa çıkardım fakat rol aldığım filmdeki emlakçı karakterimden dolayı ciddiye almıyorlar beni. 'Özgür abi evi filmcilere kiraya vermiş' deyip makara yapıyorlar. Beni tanımayan birinin gelip alması lazım, yurtdışından müşteri bekliyorum" dedi.