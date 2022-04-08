Kolpaçino Şafak Sezer 25 milyon değerindeki villasını yeniden satışa çıkardı! 9 odalı malikanesini bakın neden satamıyormuş...

Hadımköy'de 25 milyon değerindeki villasını satılığa çıkaran Sezer, "Evi yaklaşık 1.5 - 2 yıldır satılığa çıkardım fakat rol aldığım filmdeki emlakçı karakterimden dolayı ciddiye almıyorlar beni. 'Özgür abi evi filmcilere kiraya vermiş' deyip makara yapıyorlar. Beni tanımayan birinin gelip alması lazım, yurtdışından müşteri bekliyorum" dedi.