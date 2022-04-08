RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Kolpaçino Şafak Sezer 25 milyon değerindeki villasını yeniden satışa çıkardı! 9 odalı malikanesini bakın neden satamıyormuş...

Kolpaçino Şafak Sezer 25 milyon değerindeki villasını yeniden satışa çıkardı! 9 odalı malikanesini bakın neden satamıyormuş...

Kolpaçino olarak hafızalara kazınan Şafak Sezer 25 milyon değerindeki villasını yeniden satışa çıkardı! 9 odalı malikanesi ile gündem olan Şafak Sezer, evini neden satamadığını açıkladı. Ünlü oyuncunun İstanbul Hadımköy'deki havuzlu villası 3 katlı ve içinde diskosu da var... İşte Şafak Sezer'in evi ve sizler için derlediğimiz ünlülerin villaları...

08.04.2022 17:37 - Son Güncelleme: 08.04.2022 17:37
Kolpaçino Şafak Sezer 25 milyon değerindeki villasını yeniden satışa çıkardı! 9 odalı malikanesini bakın neden satamıyormuş...

Kolpaçino Şafak Sezer 25 milyon değerindeki villasını yeniden satışa çıkardı! Şafak, 9 odalı malikanesini bakın neden satamıyormuş...

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Kolpaçino Şafak Sezer 25 milyon değerindeki villasını yeniden satışa çıkardı! 9 odalı malikanesini bakın neden satamıyormuş...

Ünlü oyuncu, İstanbul'daki 3 katlı, havuzlu içinde disko olan villasını 25 milyon TL'ye satılığa çıkardı. Ancak rolü yüzünden villaya alıcı bulamadığını söyledi.

Kolpaçino Şafak Sezer 25 milyon değerindeki villasını yeniden satışa çıkardı! 9 odalı malikanesini bakın neden satamıyormuş...

Hürriyet'in haberine göre; 51 yaşındaki Şafak Sezer, 'Kolpaçino' filminde hayat verdiği, emlak işleriyle ilgilenen 'Özgür' karakteri nedeniyle evini satamadığını açıkladı.

Kolpaçino Şafak Sezer 25 milyon değerindeki villasını yeniden satışa çıkardı! 9 odalı malikanesini bakın neden satamıyormuş...

Hadımköy'de 25 milyon değerindeki villasını satılığa çıkaran Sezer, "Evi yaklaşık 1.5 - 2 yıldır satılığa çıkardım fakat rol aldığım filmdeki emlakçı karakterimden dolayı ciddiye almıyorlar beni. 'Özgür abi evi filmcilere kiraya vermiş' deyip makara yapıyorlar. Beni tanımayan birinin gelip alması lazım, yurtdışından müşteri bekliyorum" dedi.

Kolpaçino Şafak Sezer 25 milyon değerindeki villasını yeniden satışa çıkardı! 9 odalı malikanesini bakın neden satamıyormuş...

VİLLADA YOK YOK

Öte yandan Sezer'in İstanbul Hadımköy'de bulunan ultra lüks villasında yok yok! 850 metrekare alan üzerine inşa edilen villanın kullanım alanı 750 metrekare. 7 oda ve 2 salonu olan evde asansör ve yüzme havuzu var.

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