Yalnız Kurt'un Sare'si Damla Colbay onu gözlerden uzak tutuyor ama kimsenin gözünden kaçmıyor! İşte Damla Colbay ve annesi...
Atv'nin yeni efsanesi Yalnız Kurt dizisinde Sare karakterine hayat veren Damla Colbay, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor. 2015 yılında Hayat Mucizelere Gebe dizisinde ilk başrolünü oynamış ve bu dizi ile kariyerinde önemli bir çıkış yaşamıştı. Şimdilerde Yalnız Kurt dizisinde Esra karakterine hayat veren Damla Colbay'ın annesi sosyal medyayı salladı. İşte başta Damla Colbay olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.
08.04.2022 17:11 - Son Güncelleme: 08.04.2022 17:11
Tercihi özel hayatını gözlerden uzak tutmak olan Damla Colbay'ın ailesinin fotoğrafları sosyal medyada ortaya çıktı. İşte başta Damla Colbay olmak üzere ünlülerin anneleri.