Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'dan olay itiraf 'Selin için ahiretimi yaktım' Cinsiyet değiştirme sorusu sonrası...
İkinci kez ayrılık iddialarının iddialarının ardından, boşanma açıklamalarını yayınlayan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, kısa süre içerisindeki resmen boşanmıştı. Selin Ciğerci Instagram hesabından yaptığı paylaşımla boşanmaya dair resmi işlemlerin eylülde son bulacağını duyurmuştu. Boşanmanın sebebi merak konusu olurken, Gökhan Çıra'nın fenomen Kardeniz Kılıç'a attığı mesajlar da ifşa olmuştu. Çok konuşulan bu ayrılık sonrasında Gökhan Çıra ilk kez biten evliliği hakkında konuştu. Özellikle cinsiyet değiştirme sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada epey gündem oldu. İşte detaylar...
30.09.2022 09:28 - Son Güncelleme: 30.09.2022 09:28
Selin Ciğerci, kendisinden 12 yaş küçük Gökhan Çıra ile evliliğini 9 Eylül tarihinde Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla 15 dakika içerisinde bitirmişti.
İKİNCİ KEZ EVLENDİLER
Bir süredir gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşayan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, 16 Mayıs 2022'de ikinci kez evlendi.