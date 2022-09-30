Mankenler kraliçesi Bahar Erdeniz'in oğlu bakın kim çıktı! Görenlerin nutku tutuldu meğer Sen Anlat Karadeniz'in yakışıklı...
Mankenler kraliçesi Bahar Erdeniz'in oğlu bakın kim çıktı! Görenlerin nutku tutuldu meğer Sen Anlat Karadeniz'in yakışıklı oyuncusuymuş... Yeşilçam'ın ceylan gözlü güzeli Bahar Erdeniz'in oğlunu görenler şaşkına döndü. Fenerbahçeli futbolcu ile sahada evlenmişti Bahar Erdeniz... 21 Mayıs 1971'de Mankenler Kraliçesi Yarışması'na katıldı ve birinci seçildi. Bir çok filmde oynadıktan sonra eski Fenerbahçe'li futbolcu Engin Verel ile evlenip Fransa'ya yerleşen Bahar Erdeniz'in bir oğlu var. O isim şimdilerde ekranda boy gösteren yakışıklı bir ünlü.
30.09.2022 09:06 - Son Güncelleme: 30.09.2022 09:16
Mankenler kraliçesi Bahar Erdeniz'in oğlu bakın kim çıktı! Görenlerin nutku tutuldu meğer Sen Anlat Karadeniz'in yakışıklı oyuncusuymuş...
Türk sinema oyuncusu Bahar Erdeniz 17 Mayıs 1950 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Bahar Erdeniz, Amerikan Kız Koleji'nde okudu. 16 yaşındayken elektronik mühendisi Yalçın Erdeniz'le evlenip İsveç'e gitti. Orada 1 yıl psikoloji tahsili yaptı. Türkiye'ye geri döndü ve eşinden boşandı. Mankenlik okuluna yazıldı.
Bu evliliğinden doğan oğlu Can Verel de oyuncu. İşte Sen Anlat Karadeniz dizisinde Doktor Volkan rolü ile hafızalara kazınan Can başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...