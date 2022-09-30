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Haberler Magazin Ebru Cündübeyoğlu mayosunu giydi yaza veda etti! O anlar ortalığı yaktı kavurdu güzelliğini görenler: "Hatun aynı, hiç bir değişiklik yok"

Ebru Cündübeyoğlu mayosunu giydi yaza veda etti! O anlar ortalığı yaktı kavurdu güzelliğini görenler: "Hatun aynı, hiç bir değişiklik yok"

Ebru Cündübeyoğlu mayosunu giydi yaza veda etti! O anlar ortalığı yaktı kavurdu güzelliğini görenler ünlü ismi yorum yağmuruna tuttu. Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olan Ebru Cündübeyoğlu eşi Güçlü Mete ile 19 yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı. Duru adında bir kızı olan Ebru Cündübeyoğlu Instagram'dan paylaştığı deniz videosu ile gündeme bomba gibi düştü. 1993 yılında Türkiye'de güzellik yarışmasına katılan Ebru Cündübeyoğlu'nun son halini görenler, "Hatun hala aynı hatun" , "İnsan hiç mi değişmez, hala çok güzel" yorumları yaptı.

30.09.2022 09:58 - Son Güncelleme: 30.09.2022 10:14
Ebru Cündübeyoğlu mayosunu giydi yaza veda etti! O anlar ortalığı yaktı kavurdu güzelliğini görenler: Hatun aynı, hiç bir değişiklik yok

"HATUN AYNI, HİÇ BİR DEĞİŞİKLİK YOK"

Ebru Cündübeyoğlu mayosunu giydi yaza veda etti! O anlar ortalığı yaktı kavurdu güzelliğini görenler, "Hatun aynı, hiç bir değişiklik yok" yorumları yaptı.

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Ebru Cündübeyoğlu mayosunu giydi yaza veda etti! O anlar ortalığı yaktı kavurdu güzelliğini görenler: Hatun aynı, hiç bir değişiklik yok

Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, 2003 yılında Güçlü Mete ile dünyaevine girmişti. 19 yıldır evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, yollarını ayırmaya karar verdi.

Ebru Cündübeyoğlu mayosunu giydi yaza veda etti! O anlar ortalığı yaktı kavurdu güzelliğini görenler: Hatun aynı, hiç bir değişiklik yok

İkilinin boşanma davası 6 Eylül'de Büyükçekmece Aile Mahkemesi'nde görüldü.Duru adında bir kızları olan Cündübeyoğlu ile Mete, anlaşmalı olarak boşandı.

Ebru Cündübeyoğlu mayosunu giydi yaza veda etti! O anlar ortalığı yaktı kavurdu güzelliğini görenler: Hatun aynı, hiç bir değişiklik yok

Almanya'da dünyaya gelen Cündübeyoğlu, ilkokulu İstanbul'da Cengiz Topel ilkokulunda başladı, Mareşal Fevzi Çakmak ilkokulu ve İstanbul Sabiha hanım ilkokulunda devam etti. Ardından Adapazarı Atatürk Merkez ortaokulu ve Atatürk lisesinde okudu.

Ebru Cündübeyoğlu mayosunu giydi yaza veda etti! O anlar ortalığı yaktı kavurdu güzelliğini görenler: Hatun aynı, hiç bir değişiklik yok

1970 Türkiye Güzellik Yarışması'nın dördüncüsü Hülya Cündübeyoğlu'nun kızı. Cündübeyoğlu, 1993 yılında yapılan Türkiye Güzellik Yarışması'nda annesiyle aynı dereceyi paylaştı. Oldukça kısa süren mankenlik hayatının ardından ekranlara geçti.

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