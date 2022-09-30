"HATUN AYNI, HİÇ BİR DEĞİŞİKLİK YOK"

Ebru Cündübeyoğlu mayosunu giydi yaza veda etti! O anlar ortalığı yaktı kavurdu güzelliğini görenler, "Hatun aynı, hiç bir değişiklik yok" yorumları yaptı.