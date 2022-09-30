Ebru Cündübeyoğlu mayosunu giydi yaza veda etti! O anlar ortalığı yaktı kavurdu güzelliğini görenler: "Hatun aynı, hiç bir değişiklik yok"
Ebru Cündübeyoğlu mayosunu giydi yaza veda etti! O anlar ortalığı yaktı kavurdu güzelliğini görenler ünlü ismi yorum yağmuruna tuttu. Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olan Ebru Cündübeyoğlu eşi Güçlü Mete ile 19 yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı. Duru adında bir kızı olan Ebru Cündübeyoğlu Instagram'dan paylaştığı deniz videosu ile gündeme bomba gibi düştü. 1993 yılında Türkiye'de güzellik yarışmasına katılan Ebru Cündübeyoğlu'nun son halini görenler, "Hatun hala aynı hatun" , "İnsan hiç mi değişmez, hala çok güzel" yorumları yaptı.
30.09.2022 09:58 - Son Güncelleme: 30.09.2022 10:14
"HATUN AYNI, HİÇ BİR DEĞİŞİKLİK YOK"
Ebru Cündübeyoğlu mayosunu giydi yaza veda etti! O anlar ortalığı yaktı kavurdu güzelliğini görenler, "Hatun aynı, hiç bir değişiklik yok" yorumları yaptı.
Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, 2003 yılında Güçlü Mete ile dünyaevine girmişti. 19 yıldır evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, yollarını ayırmaya karar verdi.