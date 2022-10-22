Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra yine ifşalandı bu kez annesi çıldırdı ’şerefsizler...’ Gökhan Çıra tüm tuşlara basıyor

Oğlunun ifşasıyla ilgili bir paylaşıma yorum yapan Çıra, eski gelini Selin Ciğerci'yi överek şu yorumları yaptı: "Şerefsizler, ünlü olmak için koşuyorsunuz oğlumun peşinden sonra da konuşuyorsunuz. Benim bir gelinim var zaten terbiyesizler. Kendinize gülün, ekrandaki resmine bak. Bir kadın bu değil, erkek diye gördüğünüz Selin sizden daha kadın."