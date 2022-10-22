Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra yine ifşalandı bu kez annesi çıldırdı 'şerefsizler...' Gökhan Çıra tüm tuşlara basıyor
İkinci kez ayrılık iddialarının ardından, boşanma açıklamalarını yayınlayan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, kısa süre içerisinde resmen boşanmıştı. Selin Ciğerci Instagram hesabından yaptığı paylaşımla boşanmaya dair resmi işlemlerin eylülde son bulacağını duyurmuştu. Boşanmanın sebebi merak konusu olurken, Gökhan Çıra'nın fenomen Kardeniz Kılıç'a attığı mesajlar da ifşa olmuştu. Çok konuşulan bu ayrılık sonrasında Gökhan Çıra yine ifşalandı. Ancak bu kez annesi devreye girdi. İşte detaylar...
22.10.2022 11:17 - Son Güncelleme: 22.10.2022 11:17
ÇIRA'NIN MESAJINI İFŞA ETTİ
Yeşim isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Gökhan Çıra'nın kendisine attığı "Ne yapıyorsun, nasılsın?" mesajını ifşa ederek "Bu kadarı da çok fazla. İyi de bırakmışsın bu adamı. Benim gibi küçük yazıyor" dedi.
Oğlunun ifşasıyla ilgili bir paylaşıma yorum yapan Çıra, eski gelini Selin Ciğerci'yi överek şu yorumları yaptı: "Şerefsizler, ünlü olmak için koşuyorsunuz oğlumun peşinden sonra da konuşuyorsunuz. Benim bir gelinim var zaten terbiyesizler. Kendinize gülün, ekrandaki resmine bak. Bir kadın bu değil, erkek diye gördüğünüz Selin sizden daha kadın."