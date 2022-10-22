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Haberler Magazin Ebru Polat 15 yıl sonra kürkçü dükkanına geri dönüyor 'avukat hanım diyeceksiniz' Kendi kendine 'Maşallah' demeyi de ihmal etmedi

Ebru Polat 15 yıl sonra kürkçü dükkanına geri dönüyor 'avukat hanım diyeceksiniz' Kendi kendine 'Maşallah' demeyi de ihmal etmedi

Son dönemde sosyal medya hesabında kendisine gelen itirafları paylaşan Ebru Polat, 15 yıl sonra kürkçü dükkanına geri dönüyor. Katıldığı bir programda kendisine gelen itiraf mesajlarıyla şoke olduğunu anlatan Ebru Polat çok fazla davet aldığını ve kendisine sürekli kölelik mesajları geldiğini söylemişti. Polat bu kez de avukatlığa geri döndüğünü açıkladı. İşte Polat'ın olay olan son paylaşımı.

22.10.2022 12:00 - Son Güncelleme: 22.10.2022 12:00
Ebru Polat 15 yıl sonra kürkçü dükkanına geri dönüyor ’avukat hanım diyeceksiniz’ Kendi kendine ’Maşallah’ demeyi de ihmal etmedi

Şarkıcı Ebru Polat 15 yıl sonra kürkçü dükkanına geri dönüyor...

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Ebru Polat 15 yıl sonra kürkçü dükkanına geri dönüyor ’avukat hanım diyeceksiniz’ Kendi kendine ’Maşallah’ demeyi de ihmal etmedi

Şarkıcı Ebru Polat, ara verdiği avukatlık mesleğine geri dönme kararı aldı.

Ebru Polat 15 yıl sonra kürkçü dükkanına geri dönüyor ’avukat hanım diyeceksiniz’ Kendi kendine ’Maşallah’ demeyi de ihmal etmedi

Ebru Polat,İstanbul Barosu'nda çektiği fotoğrafı da takipçileri ile paylaştı.


Ebru Polat 15 yıl sonra kürkçü dükkanına geri dönüyor ’avukat hanım diyeceksiniz’ Kendi kendine ’Maşallah’ demeyi de ihmal etmedi

"Önümüzdeki hafta itibarıyla 'avukat hanım' diyeceksiniz. 15 yıl sonra mesleğe dönüş"

Ebru Polat 15 yıl sonra kürkçü dükkanına geri dönüyor ’avukat hanım diyeceksiniz’ Kendi kendine ’Maşallah’ demeyi de ihmal etmedi

Ayrıca müziği ve şirketlerini de bırakmayacağını söyledi.

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