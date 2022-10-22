Ebru Polat 15 yıl sonra kürkçü dükkanına geri dönüyor 'avukat hanım diyeceksiniz' Kendi kendine 'Maşallah' demeyi de ihmal etmedi
Son dönemde sosyal medya hesabında kendisine gelen itirafları paylaşan Ebru Polat, 15 yıl sonra kürkçü dükkanına geri dönüyor. Katıldığı bir programda kendisine gelen itiraf mesajlarıyla şoke olduğunu anlatan Ebru Polat çok fazla davet aldığını ve kendisine sürekli kölelik mesajları geldiğini söylemişti. Polat bu kez de avukatlığa geri döndüğünü açıkladı. İşte Polat'ın olay olan son paylaşımı.
22.10.2022 12:00 - Son Güncelleme: 22.10.2022 12:00