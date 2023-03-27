Selin Ciğerci'nin 2 kere evlenip ayrıldığı eski eşi Gökhan "Evleniyorum bu sefer koca olacağım" dedi ortalık karıştı! Deniz Akkaya yerden yere vurmuştu

Selin Ciğerci, 2019 yılında hayatını birleştirdiği eski futbolcu Gökhan Çıra ile anlaşmalı olarak, 10 Eylül 2021 tarihinde Beykoz Adliyesi'nde resmi olarak yollarını ayırmıştı. 2022 senesinin ilk haftalarında tekrar görüştüklerini açıklayan ünlü çift, ikinci kez evlenmişti.