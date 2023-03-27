Selin Ciğerci'nin 2 kere evlenip ayrıldığı eski eşi Gökhan "Evleniyorum bu sefer koca olacağım" dedi ortalık karıştı! Deniz Akkaya yerden yere vurmuştu
2022 yılında Selin Ciğerci ile iki kez boşanan ve geçtiğimiz aylarda sevgilisine evlilik teklifi eden Gökhan Çıra Instagram'dan baba olduğunu duyurunca herkes büyük bir şok yaşadı. Gökhan Çıra'nın kızının annesi kim merak edilirken Selin Ciğerci'den 'anne oldum' paylaşımı geldi. Sonrasında Eylül Keleş ile evlilik kararı alan Gökhan Çıra, son paylaşımıyla yine olay yarattı.
27.03.2023 16:44 - Son Güncelleme: 27.03.2023 16:44
Selin Ciğerci, 2019 yılında hayatını birleştirdiği eski futbolcu Gökhan Çıra ile anlaşmalı olarak, 10 Eylül 2021 tarihinde Beykoz Adliyesi'nde resmi olarak yollarını ayırmıştı. 2022 senesinin ilk haftalarında tekrar görüştüklerini açıklayan ünlü çift, ikinci kez evlenmişti.