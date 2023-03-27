RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Safiye Soyman'ın oğlu ve kızına bakın! 13 yaşında görücü usulü evlendirilmişti Harun ve Ümran'ı görenlerin nutku tutuldu: "Torunu bile varmış"

Safiye Soyman'ın oğlu ve kızına bakın! 13 yaşında görücü usulü evlendirilmişti Harun ve Ümran'ı görenlerin nutku tutuldu: "Torunu bile varmış"

Safiye Soyman'ın oğlu ve kızına bakın! 13 yaşında görücü usulü evlendirilmişti Harun ve Ümran'ı görenlerin nutku tutuldu. MS hastası oğlu için canla başla mücadele eden Safiye Soyman'ın geçmişi oldukçe hüzünlü bir hikayeye dayanıyor. Faik Öztürk'le aşkı dillere destan olan 62 yaşındaki Safiye Soyman'ın gözlerden uzak duran kızı Ümran ve oğlu Harun'u görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Daha önce bir röportajında 13 yaşında zorla evlendirildiğini açıklayan Safiye Soyman'ın iki de torunu olduğunu öğrenenler ise ikinci şoku yaşıyor.

27.03.2023 17:09 - Son Güncelleme: 27.03.2023 17:09
Safiye Soyman’ın oğlu ve kızına bakın! 13 yaşında görücü usulü evlendirilmişti Harun ve Ümran’ı görenlerin nutku tutuldu: Torunu bile varmış

Safiye Soyman'ın oğlu ve kızına bakın! 13 yaşında görücü usulü evlendirilmişti Harun ve Ümran'ı görenlerin nutku tutuldu. Safiye Soyman'ın torununu görenler ikinci şoku yaşadı.

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Safiye Soyman’ın oğlu ve kızına bakın! 13 yaşında görücü usulü evlendirilmişti Harun ve Ümran’ı görenlerin nutku tutuldu: Torunu bile varmış

'Ahiretliğim' dediği Seda Sayan'ın istediği üzerine estetik yaptıran Safiye Soyman son hali ile dikkat çekmişti.

Safiye Soyman’ın oğlu ve kızına bakın! 13 yaşında görücü usulü evlendirilmişti Harun ve Ümran’ı görenlerin nutku tutuldu: Torunu bile varmış

62 yaşındaki Safiye Soyman'ın iki tane kocaman oğlu ve kızı olduğunu görenler şaşkına döndü.

Safiye Soyman’ın oğlu ve kızına bakın! 13 yaşında görücü usulü evlendirilmişti Harun ve Ümran’ı görenlerin nutku tutuldu: Torunu bile varmış

Faik Öztürk'le aşkı dillere destan olan şarkıcı Safiye Soyman, hayat hikayesi ile dikkat çeken ünlüler arasında.

Safiye Soyman’ın oğlu ve kızına bakın! 13 yaşında görücü usulü evlendirilmişti Harun ve Ümran’ı görenlerin nutku tutuldu: Torunu bile varmış

Keyifli aile yaşantısı ve anneliği ile sık sık gündeme gelen Safiye Soyman'ın Harun Akaröz adında bir oğlu ve Ümran Akaröz adında bir kızı var.

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