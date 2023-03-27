Safiye Soyman'ın oğlu ve kızına bakın! 13 yaşında görücü usulü evlendirilmişti Harun ve Ümran'ı görenlerin nutku tutuldu: "Torunu bile varmış"
Safiye Soyman'ın oğlu ve kızına bakın! 13 yaşında görücü usulü evlendirilmişti Harun ve Ümran'ı görenlerin nutku tutuldu. MS hastası oğlu için canla başla mücadele eden Safiye Soyman'ın geçmişi oldukçe hüzünlü bir hikayeye dayanıyor. Faik Öztürk'le aşkı dillere destan olan 62 yaşındaki Safiye Soyman'ın gözlerden uzak duran kızı Ümran ve oğlu Harun'u görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Daha önce bir röportajında 13 yaşında zorla evlendirildiğini açıklayan Safiye Soyman'ın iki de torunu olduğunu öğrenenler ise ikinci şoku yaşıyor.
27.03.2023 17:09 - Son Güncelleme: 27.03.2023 17:09
Safiye Soyman'ın oğlu ve kızına bakın! 13 yaşında görücü usulü evlendirilmişti Harun ve Ümran'ı görenlerin nutku tutuldu. Safiye Soyman'ın torununu görenler ikinci şoku yaşadı.
'Ahiretliğim' dediği Seda Sayan'ın istediği üzerine estetik yaptıran Safiye Soyman son hali ile dikkat çekmişti.