Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i ve Behlül'ü o isimler seçilmişti! Bora Akkaş yıllar öncesine gitti o kare bomba: "2000 yılının Behlül’ü ve Bülent’i bizdik"
Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i ve Behlül'ü o isimler seçilmişti! Bora Akkaş yıllar öncesine gitti, "2000 yılının Behlül'ü ve Bülent'i bizdik" notuyla paylaştığı o kare kısa sürede gündem oldu. Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eseri 'Aşk-ı Memnu' daha önce dizi olarak izleyici karşısına çıkmıştı. Bir dönemin gündemden düşmeyen dizisi şimdi de dijital bir platformda izleyisi ile buluşacak. Yeni Aşk-ı Memnu'da Bihter, Behlül, Firdevs, Nihal, Beşir, Matmazel, Bülent ve Adnan Bey'i canlandıracak isimler belli oldu. 'Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutlayan oyuncu Bora Akkaş Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğraf karesi ile geçmişe götürdü. Henüz 12 yaşındayken tiyatroda Aşk-ı Memnu oyununda Bülent karakterine hayat verdiğini söyleyen Bora Akkaş'ın çocukluğuna bakın!
27.03.2023 16:43 - Son Güncelleme: 27.03.2023 16:43
"2000 YILININ BEHLÜL'Ü VE BÜLENT'İ BİZDİK"
Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i ve Behlül'ü o isimler seçilmişti! Bora Akkaş yıllar öncesine gitti o kare bomba...
Çocuk yaşta sahnelere adım atan Bora Akkaş, Dünya Tiyatrolar Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu. Henüz 12 yaşındayken Şehir Tiyatroları'nda rol alan Akkaş, Aşk-ı Memnu oyununda Bülent karakterine hayat verdiğini söyledi.
Geçtiğimiz aylarda evlenen ve baba olmak için gün sayan Bora Akkaş kariyerine tiyatro sahnesiyle başladı.
Bora Akkaş'ın "2000 yılının Behlül'ü ve Bülent'i bizdik" paylaşımındaki çocukluk hali kısa sürede gündem oldu.