RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i ve Behlül'ü o isimler seçilmişti! Bora Akkaş yıllar öncesine gitti o kare bomba: "2000 yılının Behlül’ü ve Bülent’i bizdik"

Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i ve Behlül'ü o isimler seçilmişti! Bora Akkaş yıllar öncesine gitti o kare bomba: "2000 yılının Behlül’ü ve Bülent’i bizdik"

Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i ve Behlül'ü o isimler seçilmişti! Bora Akkaş yıllar öncesine gitti, "2000 yılının Behlül'ü ve Bülent'i bizdik" notuyla paylaştığı o kare kısa sürede gündem oldu. Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eseri 'Aşk-ı Memnu' daha önce dizi olarak izleyici karşısına çıkmıştı. Bir dönemin gündemden düşmeyen dizisi şimdi de dijital bir platformda izleyisi ile buluşacak. Yeni Aşk-ı Memnu'da Bihter, Behlül, Firdevs, Nihal, Beşir, Matmazel, Bülent ve Adnan Bey'i canlandıracak isimler belli oldu. 'Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutlayan oyuncu Bora Akkaş Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğraf karesi ile geçmişe götürdü. Henüz 12 yaşındayken tiyatroda Aşk-ı Memnu oyununda Bülent karakterine hayat verdiğini söyleyen Bora Akkaş'ın çocukluğuna bakın!

27.03.2023 16:43 - Son Güncelleme: 27.03.2023 16:43
Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i ve Behlül’ü o isimler seçilmişti! Bora Akkaş yıllar öncesine gitti o kare bomba: 2000 yılının Behlül’ü ve Bülent’i bizdik

"2000 YILININ BEHLÜL'Ü VE BÜLENT'İ BİZDİK"

Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i ve Behlül'ü o isimler seçilmişti! Bora Akkaş yıllar öncesine gitti o kare bomba...

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Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i ve Behlül’ü o isimler seçilmişti! Bora Akkaş yıllar öncesine gitti o kare bomba: 2000 yılının Behlül’ü ve Bülent’i bizdik

Çocuk yaşta sahnelere adım atan Bora Akkaş, Dünya Tiyatrolar Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu. Henüz 12 yaşındayken Şehir Tiyatroları'nda rol alan Akkaş, Aşk-ı Memnu oyununda Bülent karakterine hayat verdiğini söyledi.

Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i ve Behlül’ü o isimler seçilmişti! Bora Akkaş yıllar öncesine gitti o kare bomba: 2000 yılının Behlül’ü ve Bülent’i bizdik

Usta oyuncu Ayhan Kavas ile yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Akkaş, altına; 'Sene 2000, Şehir Tiyatroları Aşk-ı Memnu. Yanımdaki o dönemin Behlül'ü Ayhan Kavas ve ben tabii ki Bülent'i oynuyorum... Tiyatro Günümüz kutlu olsun' notunu düştü.

Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i ve Behlül’ü o isimler seçilmişti! Bora Akkaş yıllar öncesine gitti o kare bomba: 2000 yılının Behlül’ü ve Bülent’i bizdik

Geçtiğimiz aylarda evlenen ve baba olmak için gün sayan Bora Akkaş kariyerine tiyatro sahnesiyle başladı.

Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i ve Behlül’ü o isimler seçilmişti! Bora Akkaş yıllar öncesine gitti o kare bomba: 2000 yılının Behlül’ü ve Bülent’i bizdik

Bora Akkaş'ın "2000 yılının Behlül'ü ve Bülent'i bizdik" paylaşımındaki çocukluk hali kısa sürede gündem oldu.

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