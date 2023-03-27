Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i ve Behlül'ü o isimler seçilmişti! Bora Akkaş yıllar öncesine gitti o kare bomba: "2000 yılının Behlül’ü ve Bülent’i bizdik"

Usta oyuncu Ayhan Kavas ile yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Akkaş, altına; 'Sene 2000, Şehir Tiyatroları Aşk-ı Memnu. Yanımdaki o dönemin Behlül'ü Ayhan Kavas ve ben tabii ki Bülent'i oynuyorum... Tiyatro Günümüz kutlu olsun' notunu düştü.