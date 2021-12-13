Ezgi Mola göğüs dekoltesi ve derin yırtmacıyla ortalığı yıktı geçti! Sosyal medyayı sallayan Ezgi Mola'dan New York çıkarması...
Ezgi Mola göğüs dekoltesi ve derin yırtmacıyla ortalığı yıktı geçti! Altın Kelebek'te 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü yakın arkadaşı Merve Dizdar'la paylaşan Ezgi Mola, New York Türk Film Festivali'nden görüntüleri ile sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Siyah elbisesinin içinde kuğu gibi süzülen 38 yaşındaki oyuncunun göğüs dekoltesi ve derin yırtmacı oldukça iddialı bulundu. İşe Ezgi Mola'nın çok konuşulan New York kombini...
13.12.2021 14:28
- Son Güncelleme: 13.12.2021 14:35
Altın Kelebek'te 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü Merve Dizdar'la paylaşan Ezgi Mola bu kez de New York Türk Film Festivali'nde...
Son dönemde güzelliği ve kıyafet seçimleri ile dikkatleri üzerine çeken Ezgi Mola'yı New York için tercih ettiği derin göğüs dekolte ve yırtmaçlı siyah elbisesi ile görenler dönüp bir daha baktı.
Ezgi Mola'nın boyu ise merak ediliyor. İşte başta Ezgi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...