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Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra ikinci kez boşanıyor 'iki kez denedik olmadı ama...' Geçenlerde dudak dudağa olan çift...

13 kilo verdikten sonra hızını alamayan ve çıktığı tatilden bol bol bikinili paylaşım yapan Selin Ciğerci bu kez ayrılık iddialarıyla gündemde. Daha önce boşanıp yeniden barışıp evlendiği eşi Gökhan Çıra'yla tekrar ayrıldığı iddiaları kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Ayrılık iddiaları giderek daha sesli olarak dillendirilmeye başlayınca Çıra çiftinden resmi açıklama geldi. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ikinci kez boşanıyor.

28.07.2022 09:59 - Son Güncelleme: 28.07.2022 09:59
Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra ikinci kez boşanıyor ’iki kez denedik olmadı ama...’ Geçenlerde dudak dudağa olan çift...

Selin Ciğerci, kendisinden 12 yaş küçük Gökhan Çıra ile evliliğini 9 Eylül tarihinde Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla 15 dakika içerisinde bitirmişti.

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Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra ikinci kez boşanıyor ’iki kez denedik olmadı ama...’ Geçenlerde dudak dudağa olan çift...

Kendi kozmetik markası bulunan Ciğerci boşandıktan sonra eski eşiyle iş ilişkilerinin devam ettiğini açıklamıştı. Ancak çiftin kozmetik şirketlerindeki ortaklıkları da son bulmuştu.

Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra ikinci kez boşanıyor ’iki kez denedik olmadı ama...’ Geçenlerde dudak dudağa olan çift...

İkili ayrılığa yalnızca 4 ay dayanabildi. Ünlü çift, 5 Ocak 2022'de yaptıkları paylaşımla barıştıklarını duyurdu.


Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra ikinci kez boşanıyor ’iki kez denedik olmadı ama...’ Geçenlerde dudak dudağa olan çift...

İKİNCİ KEZ EVLENDİLER

Bir süredir gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşayan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, 16 Mayıs 2022'de ikinci kez evlendi.

Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra ikinci kez boşanıyor ’iki kez denedik olmadı ama...’ Geçenlerde dudak dudağa olan çift...

TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR

Henüz yeni barışan çiftin geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından birbirleriyle olan fotoğraflarını kaldırması yeniden bir ayrılık olduğu iddialarının ortaya çıkmasına neden olmuştu.

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