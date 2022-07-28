Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra ikinci kez boşanıyor 'iki kez denedik olmadı ama...' Geçenlerde dudak dudağa olan çift...
13 kilo verdikten sonra hızını alamayan ve çıktığı tatilden bol bol bikinili paylaşım yapan Selin Ciğerci bu kez ayrılık iddialarıyla gündemde. Daha önce boşanıp yeniden barışıp evlendiği eşi Gökhan Çıra'yla tekrar ayrıldığı iddiaları kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Ayrılık iddiaları giderek daha sesli olarak dillendirilmeye başlayınca Çıra çiftinden resmi açıklama geldi. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ikinci kez boşanıyor.
28.07.2022 09:59 - Son Güncelleme: 28.07.2022 09:59
Selin Ciğerci, kendisinden 12 yaş küçük Gökhan Çıra ile evliliğini 9 Eylül tarihinde Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla 15 dakika içerisinde bitirmişti.
İKİNCİ KEZ EVLENDİLER
Bir süredir gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşayan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, 16 Mayıs 2022'de ikinci kez evlendi.