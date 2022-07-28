Masterchef şampiyonu Serhat’ın son halini görenler inanamadı! Şampiyon evlendi biraz kilo aldı değişimiyle dillere düştü

MASTERCHEF ŞAMPİYONU OLDU

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasına katıldığı ilk günden son güne kadar yarışmanın en iddialı ismi olan Serhat Doğramacı, iddialı sözleriyle şefleri de etkilemişti. Yarışmanın ilk elemelerinde "Burada çok kolay bir şekilde birinci olacağım" diyerek elemeyi geçen Serhat, daha sonrasında yarışmacılardan Barbaros'la finale kalmıştı. Başarılı yarışmacı Serhat Doğramacı, en güçlü rakibini de devirerek adını şampiyonluğa yazdırmıştı.