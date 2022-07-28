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Haberler Magazin Masterchef şampiyonu Serhat'ın son halini görenler inanamadı! Şampiyon evlendi biraz kilo aldı değişimiyle dillere düştü

Masterchef şampiyonu Serhat'ın son halini görenler inanamadı! Şampiyon evlendi biraz kilo aldı değişimiyle dillere düştü

Diğer Masterchef sezonları arasında en çok konuşulan ve yarışmacıları hala hafızalarda olan Masterchef 2020 sezonu oldu. Emir Elidemir, Eray Aksungur, Barbaros Yoloğlu, Ayyüce Kamit gibi isimlerin yer aldığı yarışmanın şampiyonu Serhat Doğramacı olmuştu. Sezona 'herkesi eleyerek çok basit bir şekilde şampiyon olacağım' iddiasıyla başlayan ve öyle de bitiren Serhat Doğramacı geçtiğimiz günlerde Burcu Bakır ile evlenmişti. Masterchef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı'nın son hali sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...

28.07.2022 09:37 - Son Güncelleme: 28.07.2022 09:37
Masterchef şampiyonu Serhat’ın son halini görenler inanamadı! Şampiyon evlendi biraz kilo aldı değişimiyle dillere düştü

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında gösterdiği başarılı performansla şampiyon olan Serhat Doğramacı, yarışmanın ardından kendi kabuğuna çekildi. Kadıköy'de açtığı hamburgercide oldukça iyi para kazanan Serhat'ın son halini görenler ise şaşkına döndü.

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Masterchef şampiyonu Serhat’ın son halini görenler inanamadı! Şampiyon evlendi biraz kilo aldı değişimiyle dillere düştü

MASTERCHEF ŞAMPİYONU OLDU

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasına katıldığı ilk günden son güne kadar yarışmanın en iddialı ismi olan Serhat Doğramacı, iddialı sözleriyle şefleri de etkilemişti. Yarışmanın ilk elemelerinde "Burada çok kolay bir şekilde birinci olacağım" diyerek elemeyi geçen Serhat, daha sonrasında yarışmacılardan Barbaros'la finale kalmıştı. Başarılı yarışmacı Serhat Doğramacı, en güçlü rakibini de devirerek adını şampiyonluğa yazdırmıştı.

Masterchef şampiyonu Serhat’ın son halini görenler inanamadı! Şampiyon evlendi biraz kilo aldı değişimiyle dillere düştü

Şampiyonluğunun ardından Kadıköy'de kendisine bir hamburgerci dükkanı açan Doğramacı, oldukça iyi paralar kazanmaya başladı. Uzun bir süredir göz önünde bulunmayan ve kendini tamamen işine veren Serhat Doğramacı, son haliyle olay yarattı.

Masterchef şampiyonu Serhat’ın son halini görenler inanamadı! Şampiyon evlendi biraz kilo aldı değişimiyle dillere düştü

İşte başta Serhat Doğramacı olmak üzere yarışma ünlülerinin değişimleri.

Masterchef şampiyonu Serhat’ın son halini görenler inanamadı! Şampiyon evlendi biraz kilo aldı değişimiyle dillere düştü

YARIŞMA ÜNLÜLERİNİN AKILLARA ZARAR DEĞİŞİMLERİ

Ayyüce Kamit

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