Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra dudak dudağa! Boşanıp yeniden evlenmişlerdi paylaşımları ağızları açık bıraktı
13 kilo verdikten sonra hızını alamayan ve çıktığı tatilden bol bol bikinili paylaşım yapan Selin Ciğerci bu kez eşiyle dudak dudağa yaptığı paylaşımla gündemde. Bir süredir eşinden uzak tatil yapan Selin Ciğerci, eşini kavuşunca olanlar oldu. Futbolcu eşi Gökhan Çıra'yla dudak dudğa bir paylaşım yapan Selin Ciğerci'nin bu paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
Bikinili pozlarıyla dikkat çeken Selin Ciğerci şu sıralar güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor. Bir süredir eşinden uzakta tatil yapan Selin Ciğerci Gökhan Çıra'ya kavuştu.
Şaşalı bir düğünle evlendikten bir süre sonra boşanma kararı alan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ayrılığa dayanamamıştı. Ciğerci bu süreçte kendini spora vermiş, imajını ve evini de değiştirmişti. Ayrılıktan kısa süre sonra ise ikili yeniden sevgili olmuştu. Selin Ciğerci Gökhan Çıra bir süre sonra ise sessiz sedasız evlendi.
İkinci kez evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çiftinin aşkı dolu dizgin gidiyor. Selin Ciğerci eşi işlerini hallederken yalnız başına tatile çıkmış ve her fırsatta eşini özlediğini sosyal medyadan paylaşmıştı.
Ünlü çift sonunda buluştu. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra kavuştuktan sonra birlikte eğlenmeye gitti. Selin Ciğerci eğlence sırasında öpüştükleri anları da takipçileriyle paylaştı.
Ünlü çift sonunda buluştu. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra kavuştuktan sonra birlikte eğlenmeye gitti. Selin Ciğerci eğlence sırasında öpüştükleri anları da takipçileriyle paylaştı.