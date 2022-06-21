Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra dudak dudağa! Boşanıp yeniden evlenmişlerdi paylaşımları ağızları açık bıraktı

Şaşalı bir düğünle evlendikten bir süre sonra boşanma kararı alan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ayrılığa dayanamamıştı. Ciğerci bu süreçte kendini spora vermiş, imajını ve evini de değiştirmişti. Ayrılıktan kısa süre sonra ise ikili yeniden sevgili olmuştu. Selin Ciğerci Gökhan Çıra bir süre sonra ise sessiz sedasız evlendi.