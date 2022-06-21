Vav TV İzle
Haberler Magazin Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in mini elbisesiyle verdiği poz çok konuşuldu! “Kim der iki çocuk annesi”

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in mini elbisesiyle verdiği poz çok konuşuldu! “Kim der iki çocuk annesi”

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in mini elbisesiyle verdiği poz çok konuşuldu! Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya paylaşımlarıyla en az kızı kadar magazin gündeminde yer almıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, dar mini elbisesiyle verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu ve yine adından söz ettirdi. Öztel'in fit halini görenler "Kim der iki çocuk annesi" yorumunda bulundu. İşte Havva Öztel'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

21.06.2022 01:44 - Son Güncelleme: 21.06.2022 01:44
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in mini elbisesiyle verdiği poz çok konuşuldu! “Kim der iki çocuk annesi”

Genç popçu Aleyna Tilki, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in mini elbisesiyle verdiği poz çok konuşuldu! “Kim der iki çocuk annesi”

Ünlü şarkıcı şimdi ise annesi Havva Öztel'in paylaşımıyla gündeme geldi.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in mini elbisesiyle verdiği poz çok konuşuldu! “Kim der iki çocuk annesi”

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, dar mini elbisesiyle verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in mini elbisesiyle verdiği poz çok konuşuldu! “Kim der iki çocuk annesi”

Hemen hemen her paylaşımıyla dikkat çeken Öztel, bu pozuyla da yine adından söz ettirdi.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in mini elbisesiyle verdiği poz çok konuşuldu! “Kim der iki çocuk annesi”

Öztel paylaşımının altına düştüğü "Ve bir daha hiç benzemedi gelen günler giden günlere..." şeklindeki notla da dikkat çekti.

SON DAKİKA