Ve belli oldu! Müge Anlı ne zaman, hangi tarihte, nerede evleniyor? Yüzükler takıldı müstakbel eş Şinasi Yüzbaşıoğlu ile ilk bakın ne yaptı
Ve belli oldu! Müge Anlı evleneceğini açıkladıktan kısa bir süre sonra en çok merak edilen 'Müge Anlı ne zaman, hangi tarihte, nerede evleniyor?' sorularının yanıtı aranmaya başlandı. Açıklamasının ardından Atv canlı yayınında parmağındaki alyans ile dikkatleri üzerine çeken Müge Anlı ve müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun sosyal medyadaki ilk hamlesi gündeme bomba gibi düştü.
MÜGE ANLI NE ZAMAN EVLENİYOR?
Ve belli oldu! Yüzükler takıldı, Müge Anlı ile müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'dan ilk hamle sosyal medyada geldi.
Yıllardır ATV ekranlarında program sunan Müge Anlı, önceki gün Atv canlı yayınında evleneceğini açıkladı.
Anlı'nın "Evlenmeye karar verdim" dediği anlarda stüdyoda dakikalarca alkışlandı. Müge Anlı'nın müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu sosyal medyada merak konusu oldu.
MÜGE ANLI'DAN EVLİLİK AÇIKLAMASI
Müge Anlı 20 Haziran 2022 tarihli canlı yayınında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı. Müge Anlı'nın bu ikinci evliliği olacak. Tüm açıklaması şu şekilde:
Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde midafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim."