Selin Ciğerci tatilde bir bikinisi çıkardı diğerini giydi! Gökhan Çıra'ya resmen nispet yaptı! 'Alev aldık Selin' İncecik beliyle...
2 kez evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın yine ayrıldığı iddia edildi. Soluğu tatilde alan Ciğerci her fırsatta bikinisini değiştirdi. Sosyal medya hesabından sık sık tatilden paylaşımlar yaptı yorumlar peş peşe geldi. 58 kiloya kadar düşen Selin Ciğerci'nin fotoğraflarına İnstagram kullancıları 'Alev aldık Selin' , 'O bel resmen yok' şeklinde yorumlar yaptı.
16.07.2022 09:25 - Son Güncelleme: 16.07.2022 09:26
Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın üzerinde yine kara bulutlar dolaşıyor. Ünlü çiftin ayrıldığı konuşulurken, ikili ayrı ayrı tatile çıktı. Selin Ciğerci'nin paylaşımları sosyal medyayı salladı. Çıra'ya nispet yaparcasına cesur pozlar paylaşan Ciğerci'nin sık sık bikini değiştirmesi dikkat çekti. İnstagram hesabından tatilde durmaksızın fotoğraflar paylaştı.
2021 yılında boşanan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra çifti, geçtiğimiz aylarda ilişkilerine ikinci bir şans vermiş ve yeniden evlenmişlerdi. Ancak yine ayrıldıkları iddiası ortaya atıldı. Tatile ayrı çıkmaları da iddiayı güçlendirdi.
Farklı bir çok bikini giyen Ciğerci'ye İnstagram'dan yorumlar da gecikmedi. Kimi Gökhan Çıra'ya nispet yaptığını düşünürken kimi de Ciğerci'yi tebrik etti.