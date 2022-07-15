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Haberler Magazin Acun Ilıcalı'yı çıkar çıkmaz tek kalemde silmişti! Adem Kılıççı'nın Nisa'dan sonraki hedefi Avatar Atakan! Öyle bir şey paylaştı ki...

Acun Ilıcalı'yı çıkar çıkmaz tek kalemde silmişti! Adem Kılıççı'nın Nisa'dan sonraki hedefi Avatar Atakan! Öyle bir şey paylaştı ki...

Survivor 2022 All-Star'ın finali sonrasında sular bir türlü durulmuyor... Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı'nın oturduğu final koltuğundan zaferle ayrılan taraf Nisa Bölükbaşı olmuştu. Büyük bir hayran kitlesinde sahip olan Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğu ise önce Batuhan Karacakaya'nın Adem Kılıççı'nın yaptığı iddia edilen hamleyle gölgelenmişti. Adem Kılıççı'nın bu kez hedefinde Avatar Atakan lakaplı Çağan Atakan Arslan vardı.

15.07.2022 14:31 - Son Güncelleme: 15.07.2022 14:31
Acun Ilıcalı’yı çıkar çıkmaz tek kalemde silmişti! Adem Kılıççı’nın Nisa’dan sonraki hedefi Avatar Atakan! Öyle bir şey paylaştı ki...

Survivor 2022 All-Star'ın finalinin ardından bir türlü sular durulmuyor. Önce Batuhan Karacakaya ve ailesi şimdi de Adem Kılıççı derken ortalık epey karıştı. İşte detaylar...

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Acun Ilıcalı’yı çıkar çıkmaz tek kalemde silmişti! Adem Kılıççı’nın Nisa’dan sonraki hedefi Avatar Atakan! Öyle bir şey paylaştı ki...

Sonucu merakla beklenen Survivor 2022 All-Star'ın şampiyonu önceki akşam belli oldu. Survivor, 12 yıl aradan sonra bir kadın şampiyon çıkardı.

Acun Ilıcalı’yı çıkar çıkmaz tek kalemde silmişti! Adem Kılıççı’nın Nisa’dan sonraki hedefi Avatar Atakan! Öyle bir şey paylaştı ki...

Büyük bir takipçi kitlesi olduğu bilenen ve Acun Ilıcalı'nın 'her zaman herkesten daha fazla oy aldı' dediği Nisa Bölükbaşı Survivor 2022 All-Star'ın şampiyonu olarak, Survivor tarihinin ikinci kadın şampiyonu oldu.

Acun Ilıcalı’yı çıkar çıkmaz tek kalemde silmişti! Adem Kılıççı’nın Nisa’dan sonraki hedefi Avatar Atakan! Öyle bir şey paylaştı ki...

Ancak Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğu sonrasında sular durulmuyor.

Acun Ilıcalı’yı çıkar çıkmaz tek kalemde silmişti! Adem Kılıççı’nın Nisa’dan sonraki hedefi Avatar Atakan! Öyle bir şey paylaştı ki...

İlk olarak Nisa Bölükbaşı'nın yarı finalde elediği Batuhan Karacakaya cephesinden tepki gelmişti. Batuhan Karacakaya ve ailesi, Karacakaya'nın hakkının yendiğini savunmuştu.

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