Survivor Ogeday Nisa gerçeğini itiraf etti 'Nisa'yla ilişkiye çok yanlış zamanda başladık ne yazık ki...' Barış Murat Yağcı...
Survivor 2022 All-Star daha başlamadan en çok konuşulan isimdi Nisa Bölükbaşı. Survivor 2020'nin epey ses getiren isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı kendisine gösterilen sevginin hakkını verdi ve 2022 sezonunun şampiyonu oldu. Diğer bir yandan da Ogeday Girişken var. Yarışmanın başlamasına kısa bir süre kala Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı Girişken'in. Survivor 2022 finalinde sevgilisine verdiği destek gözlerden kaçmayan Ogeday Girişken, yarışmadan sonra ilk kez bir konuştu pir konuştu.
Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşadığı konuşulan Girişken'in şimdilerde yeni bir projede yer alacağı konuşulmuştu.
Survivor'ın ardından Ogeday Girişken, Hürriyet'e samimi açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalardan bazı satır başları...
-Garip, değişik bir sene oldu. Alışılmış Survivor'ın dışına çıkıldığını düşünüyorum. Bence iyi oldu.
-Nisa bence tamamen kendi oldu. Eğlencesini, mutluluğunu, üzüntüsünü ekranda yaşadı. Bu da izleyiciye geçti. Ben 2017'de şampiyon olduğumda da benim için aynı şeyler söylendi.
Ben mesela ilk sezonumla karşılaştırıyorum. Herkes diyor ki 'ilişkine sahip çıkmadın', 'kendini göstermedin' Bu sene sakatlıkla başladım oyuna döndüm, tekrar sakatlandım. Bu sakatlık psikolojik olarak beni düşürdü. Bir şeyleri düşünmek yarışmada ne yazık ki iyi değil. Parkurlarda istediğim performansa erişemedim, rahat hissetmedim.
Nisa'ya sahip çıkmadığı iddiaları hakkında;
Hiçbir bölümü çıkınca izlemedim. İkimizde yetişkin insanlarız. Herkes reşit. Hayat tecrübelerimiz var. Burası bir yayın platformu. Yarışma öncesi böyle bir şey başlamaması gerekiyordu, yanlış zamanda ilişkiye başladık. Ama birine aşık olmak öngörülebilir bir şey değil. Tamamen akışına bıraktı. Nisa da öyle söylüyor 'yarışma öncesi bu ilişkiye başlamasaydık' diye ama başladık. Yarışmada 'ilişkiyi saklasak mı saklamasak mı?' diye düşündük. Ama akışına bırakıp, hem reddetmeyip hem de doğrulamadık.