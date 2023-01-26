Selin Ciğerci ile ilişkisini sonlandırmıştı! Gökhan Çıra baba oldu çocuğunun adını bakın ne koydu! Gökhan Çıra evlendi mi, sevgilisi kim?
Eski futbolcu Gökhan Çıra sosyal medya ünlüsü Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşanmıştı. Magazin dünyanın en çok konuşulan isimleri olan ikilinin arasındaki aşk biterken yeni bir gelişme gündeme bomba gibi düştü. Peki neler oluyor?
Selin Ciğerci ile evliliklerini ikinci kez sonlandıran Gökhan Çıra, geçtiğimiz günlerde gizemli sevgilisine evlilik teklifi yapmıştı. Bu kez de baba olduğunu duyurduğu bir paylaşım yaparak herkesi şoke etti. Peki Gökhan Çıra evlendi mi, sevgilisi kim? Gökhan Çıra'nın çocuğunun ismi ne?
Gökhan Çıra baba oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Küçük dünyama hoş geldin prensesim, ellerim ayaklarım titriyor, seni çok seven bir baban var…" şeklinde duygusal ifadeler kullanan Çıra'nın çocuğunun annesi merak konusu oldu. İşte detaylar…
GÖKHAN ÇIRA KİMDİR KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi. Futbol kariyerine Fatsa Yaşamspor'da başladıktan sonra sırasıyla; Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör lisansla forma giydi.
Gökhan Çıra, 2 yıldır birlikte olduğu sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci ile 28 Ekim 2019 tarihinde nikah masasına oturdu. Çift 2021 Eylül ayında sürpriz bir şekilde anlaşmalı olarak ayrılık kararı aldı. Ancak Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci 2022 Mayıs ayında yeniden nikah masasına oturdu. Ciğerci, geçtiğimiz yıl temmuz ayında yaptığı açıklamada "Evlilik işini yine beceremedik." Açıklaması yaptı ve çift ikinci kez boşandı.