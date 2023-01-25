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10 yılda 40 kilo vermişti! 43’lük Lara hem son hali hem de müstakbel eşi ile ağızları açık bıraktı! Düğün tarihi belli olan Lara...

Katmer Katmer, Allah Versin, Adam Gibi Adam gibi şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vuran 'Lara' lakaplı Fatma Nur Ergüder, verdiği kilolar ve geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü şarkıcı şimdi ise evlilik haberleriyle gündem oldu. Şimdilerde düğün hazırlıkları içerisinde olduğu öğrenilen ünlü ismin müstakbel eşinin kim olduğunu ilk kez öğreneler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Lara, son haliyle de bir kez daha adından söz ettirdi. İşte Lara'nın müstakbel eşi ve son hali...

25.01.2023 18:45 - Son Güncelleme: 25.01.2023 18:45
10 yılda 40 kilo vermişti! 43’lük Lara hem son hali hem de müstakbel eşi ile ağızları açık bıraktı! Düğün tarihi belli olan Lara...

2000'li yıllarda fırtınalar estiren ünlü şarkıcı Lara, verdiği kilolar ve geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık adından söz ettirmişti.

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10 yılda 40 kilo vermişti! 43’lük Lara hem son hali hem de müstakbel eşi ile ağızları açık bıraktı! Düğün tarihi belli olan Lara...

Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara, gözyaşları içinde pişman olduğunu belirterek "Ne olur bana dua edin, dudağımla pipet bile tutamıyorum. Lütfen hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın" ifadelerini kullanmıştı.

10 yılda 40 kilo vermişti! 43’lük Lara hem son hali hem de müstakbel eşi ile ağızları açık bıraktı! Düğün tarihi belli olan Lara...

Ünlü şarkıcı, ameliyat sonrasında, "Sonunda dudaklarım küçüldü. Operasyondan dolayı çok fazla konuşamıyorum" açıklamasını yapmıştı.

10 yılda 40 kilo vermişti! 43’lük Lara hem son hali hem de müstakbel eşi ile ağızları açık bıraktı! Düğün tarihi belli olan Lara...

Lara bu kez bambaşka bir haberle gündeme geldi. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; ünlü çiftten güzel haber geldi. Şarkıcı Lara, 27 Şubat tarihinde Beylikdüzü'nde gerçekleşecek düğün ile dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

10 yılda 40 kilo vermişti! 43’lük Lara hem son hali hem de müstakbel eşi ile ağızları açık bıraktı! Düğün tarihi belli olan Lara...

150 davetlinin katılacağı bir törenle evlenecek olan Lara, hazırlıklara son sürat devam ediyor. Düğüne dair detaylar ortaya çıkarken ünlü ismin müstakbel eşinin kim olduğunu ilk kez öğreneler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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