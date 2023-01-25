10 yılda 40 kilo vermişti! 43’lük Lara hem son hali hem de müstakbel eşi ile ağızları açık bıraktı! Düğün tarihi belli olan Lara...

Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara, gözyaşları içinde pişman olduğunu belirterek "Ne olur bana dua edin, dudağımla pipet bile tutamıyorum. Lütfen hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın" ifadelerini kullanmıştı.