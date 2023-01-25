10 yılda 40 kilo vermişti! 43’lük Lara hem son hali hem de müstakbel eşi ile ağızları açık bıraktı! Düğün tarihi belli olan Lara...
Katmer Katmer, Allah Versin, Adam Gibi Adam gibi şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vuran 'Lara' lakaplı Fatma Nur Ergüder, verdiği kilolar ve geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü şarkıcı şimdi ise evlilik haberleriyle gündem oldu. Şimdilerde düğün hazırlıkları içerisinde olduğu öğrenilen ünlü ismin müstakbel eşinin kim olduğunu ilk kez öğreneler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Lara, son haliyle de bir kez daha adından söz ettirdi. İşte Lara'nın müstakbel eşi ve son hali...
25.01.2023 18:45 - Son Güncelleme: 25.01.2023 18:45
2000'li yıllarda fırtınalar estiren ünlü şarkıcı Lara, verdiği kilolar ve geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık adından söz ettirmişti.
Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara, gözyaşları içinde pişman olduğunu belirterek "Ne olur bana dua edin, dudağımla pipet bile tutamıyorum. Lütfen hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın" ifadelerini kullanmıştı.