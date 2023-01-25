Hakan Ural'ın annesi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Babası “Öyle bir oğlum yok” demişti! Meğer Sibel Can’ın eski kayınvalidesi...
16 yaşındayken mankenlik yapmaya başlayan ve hayatı tümden değişen Hakan Ural, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettirdi. 1988–1999 şarkıcı Sibel Can ile evli kalan Hakan Ural, Engincan Ural ve Melisa Ural'ı genç yaşta kucağına aldı. 2005'te ise Ezgi Can Ural'la nikah masasına oturan Ural'ın bu evlilikten Gisela Ural adında bir evladı daha oldu. Çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu, son olarak 17 yaşında velayetine geçebildiği babası Selçuk Ural'ın sözleriyle gündem oldu. Selçuk Ural'ın "Benim öyle bir oğlum yok" sözlerinin ardından Hakan Ural'ın annesi de merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Hakan Ural hangi Yeşilçam yıldızının oğluymuş...
25.01.2023 20:17 - Son Güncelleme: 25.01.2023 20:17
Zor bir çocukluk geçiren ve küçük yaşlarda çalışmak zorunda kalan Hakan Ural, su sattı, ayakkabı boyadı ve elektrikçide çalıştı.
Geldiğinde ise dönemin popüler isimlerinden şarkıcı Sibel Can'a delice aşık olarak Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız nikah masasına oturdu.
Bu evlilikten Melisa Ural ve Engincan Ural adlarında iki evladı olan Ural, 11 sene aynı yastığa baş koyduğu şarkıcıyla 1999'da ayrıldı.
Ünlü oyuncu, 2005 yılında ise Ezgi Can Ural ile dünyaevine girdi ve "Üç numara" dediği kızı Gisela'yı kucağına aldı.