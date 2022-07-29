Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın ikinci ayrılığının nedeni ortaya çıktı! O isme attığı mesajlar ifşa oldu: "Mesajları karıma atmak nedir?"
Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın ikinci ayrılığının nedeni ortaya çıktı! O isme attığı mesajlar ifşa oldu. 13 kilo verdikten sonra hızını alamayan ve çıktığı tatilden bol bol bikinili paylaşım yapan Ciğerci bir kez daha ayrılık haberleri ile gündemde. Daha önce boşanıp yeniden barışıp evlendiği eşi Gökhan Çıra'yla tekrar ayrıldığı iddiaları kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Ayrılık iddiaları giderek daha sesli olarak dillendirilmeye başlayınca Çıra çiftinden resmi açıklama geldi. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ikinci kez boşandığını açıkladı. Selin Ciğerci Instagram hesabından yaptığı paylaşımla boşanmaya dair resmi işlemlerin eylülde son bulacağını duyurdu. Boşanmanın sebebi merak konusu olurken, Gökhan Çıra'nın fenomen Kardeniz Kılıç'a attığı mesajlar ifşa oldu.
29.07.2022 09:11 - Son Güncelleme: 29.07.2022 09:14
"MESAJLARI KARIMA ATMAK NEDİR?"
Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın ikinci ayrılığının nedeni ortaya çıktı! O isme attığı mesajlar ifşa oldu.
Selin Ciğerci, kendisinden 12 yaş küçük Gökhan Çıra ile evliliğini 9 Eylül tarihinde Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla 15 dakika içerisinde bitirmişti.
İKİNCİ KEZ EVLENDİLER
Bir süredir gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşayan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, 16 Mayıs 2022'de ikinci kez evlendi.