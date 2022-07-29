67 yaşında vefat eden İlhan İrem’in vasiyeti ortaya çıktı! 31 yıllık eşi madde madde açıkladı! Türk bayrağı detayı dikkat çekti...
67 yaşında vefat eden İlhan İrem'in vasiyeti ortaya çıktı! Türk müziğinin sevilen isimlerinden İlhan İrem, böbrek yetmezliği nedeniyle uzun zamandır diyaliz tedavisi görüyordu. Ünlü sanatçıdan acı haber geldi. İrem, 67 yaşında aramızdan ayrıldı. Geriye unutulmaz eserler bırakan sanatçının acı kaybı sevenlerini derinden yaralarken İrem'in vasiyeti ortaya çıktı. 31 yıllık eşi Hansu İrem, sanatçının üç vasiyeti olduğunu açıkladı. İşte İlhan İrem'in vasiyeti...
29.07.2022 01:25 - Son Güncelleme: 29.07.2022 01:38
67 yaşında vefat eden İlhan İrem’in vasiyeti ortaya çıktı! 32 yıllık eşi madde madde açıkladı! Türk bayrağı detayı dikkat çekti...
Müzik kariyerine küçük yaşta okul orkestrasında solist olarak şarkılar seslendirmesiyle başlayan İlhan İrem, dillere pelesenk olan şarkıları ve güçlü sesiyle 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
67 yaşında vefat eden İlhan İrem’in vasiyeti ortaya çıktı! 32 yıllık eşi madde madde açıkladı! Türk bayrağı detayı dikkat çekti...
67 yaşında vefat eden İlhan İrem’in vasiyeti ortaya çıktı! 32 yıllık eşi madde madde açıkladı! Türk bayrağı detayı dikkat çekti...
Unutulmaz şarkıların sahibi ve sesi İlhan İrem bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
67 yaşında vefat eden İlhan İrem’in vasiyeti ortaya çıktı! 32 yıllık eşi madde madde açıkladı! Türk bayrağı detayı dikkat çekti...
67 yaşında vefat eden İlhan İrem’in vasiyeti ortaya çıktı! 32 yıllık eşi madde madde açıkladı! Türk bayrağı detayı dikkat çekti...
ESKİ FOTOĞRAFLARIYLA VEDA ETTİ
İlhan İrem ile eski bir fotoğraflarını Instagram'da yayınlayan Nilgün Belgün, "İlhan İrem... Ah ah nasıl üzüldüm anlatamam İlhan İrem'i kaybetmemize. Allah rahmet eylesin. Cennet mekanı olsun. Gençlik günlerimin dostu... Geriye fotoğraflar, anılar kalıyor" ifadelerini kullandı.