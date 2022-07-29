Banu Alkan evleniyor 64 yaşındaki Afrodit'in ikinci baharı! İşte Yeşilçam'ın Afrodit'inin kem gözlerden sakladığı sevgilisi
Son dönemde Instagram'da yaptığı birbirinden ilginç paylaşımlarla adından söz ettiren Yeşilçam'ın Afrodit lakaplı yıldızı Banu Alkan, son dakika bombasını patlattı. 64 yaşındaki Afrodit, nişanlandığını ve yakın zamanda nikah masasına oturacağını duyurdu. Banu Alkan'ın bu açıklaması sonrasında kiminle evleneceği merak konusu oldu. İşte Banu Alkan'ın ikinci baharının tüm detayları...
29.07.2022 09:27 - Son Güncelleme: 29.07.2022 09:27
Türk sinemasının yıldızlarından Banu Alkan, aşk orucunu 64 yaşında bozdu. 'Afrodit' lakabını alan Alkan, hayranlarını şaşırtan bir kararla nişanlandı.
Banu Alkan, 17 yaşında tanıştığı evli iş insanı Gürbüz Hanif ile ilişki yaşamaya başlamıştı. 20 yıllık birliktelik ise, Hanif'in kanser teşhisi sonrası vefatıyla son buldu.
Türk sinemasının 'Afrodit' lakaplı oyuncusu Banu Alkan, nişanlandığını Magazin D Yaz aracılığıyla duyurdu.