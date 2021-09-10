Şarkıcı Hatice, Seda Sayan'a itiraf etti Kadırgalı bombayı patlattı! Hatice kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Ali Kemal Sarı ile...
Şarkıcı Hatice, Seda Sayan'a itiraf etti Kadırgalı ise bombayı patlattı! Hatice kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Ali Kemal Sarı ile evlilik kararı aldı. 6 Aralık 1978 yılında İzmir'in Narlıdere ilçesinde dünyaya gelen, gerçek adıyla Hatice Çarpar, 2003 yılında vefat eden eşi Güney Aydan'ın ardından gönlünü Ali Kemal Sarı'ya kaptırdı. Instagram'dan sık sık aşk paylaşımında bulunan şarkıcı Hatice evlilik itirafı ile gündeme geldi. Sosyal medyadan sevgilisi ile paylaştığı poz sonrası Ali Kemal Sarı merak konusu oldu.
ŞARKICI HATİCE İTİRAF ETTİ SEDA SAYAN'DAN JEST GECİKMEDİ!
Şarkıcı Hatice Seda Sayan'a itiraf etti Kadırgalı bombayı patlattı! Hatice kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Ali Kemal Sarı ile evlilik kararı ald, Seda Sayan ise 'Düğününüzü ben yapacağım' diyerek Hatice'ye jest yaptı.
Ünlü şarkıcı Hatice bugün Sabahın Sultanı Seda Sayan'a konuk oldu. Bir süredir sevgilisi Ali Kemal ile mutlu bir birlikteliği olan şarkıcı müjdeli haberi de canlı yayında duyurdu. Hatice, ''Ali Kemal ile evlenme kararı aldık.'' dedi. Programa telefonla bağlanan Ali Bey de Hatice'ye canlı yayında ilanı aşk etti. İşte Hatice ve müstakbel eşi Ali Kemal hakkında merak edilenler...
Hatice Çarpar 6 Aralık 1978 yılında İzmir'in Narlıdere ilçesinde dünyaya geldi. Aile toplantılarında ve düğünlerde amatörce şarkı söyleyerek müziğe ilk adımlarını atan Hatice İner misin Çıkar mısın? isimli yarışma programında müzik dalında birinci seçilerek böylelikle profesyonel müzik hayatına başlamış oldu.
1990'lı yılların sonunda müzik dünyasına giriş yapan Hatice'nin kendisi gibi şarkıcı ilk eşi Güney Aydan 2003'te vefat etti. Yaşadığı zor günleri geride bırakan Hatice şimdi kendisinden 10 yaş küçük Ali Kemal Sarı ile ikinci kez nikah masasına oturmak için gün sayıyor...
HATİCE'NİN SEVGİLİSİ ALİ KEMAL SARI
Şarkıcı Hatice'nin şimdiki sevgilisi Ali Kemal Sarı, Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk okuyor.