Şarkıcı Hatice, Seda Sayan’a itiraf etti Kadırgalı bombayı patlattı! Hatice kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Ali Kemal Sarı ile...

Ünlü şarkıcı Hatice bugün Sabahın Sultanı Seda Sayan'a konuk oldu. Bir süredir sevgilisi Ali Kemal ile mutlu bir birlikteliği olan şarkıcı müjdeli haberi de canlı yayında duyurdu. Hatice, ''Ali Kemal ile evlenme kararı aldık.'' dedi. Programa telefonla bağlanan Ali Bey de Hatice'ye canlı yayında ilanı aşk etti. İşte Hatice ve müstakbel eşi Ali Kemal hakkında merak edilenler...