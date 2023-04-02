Selin Ciğerci ile 2 kez evlenip boşanmıştı... Gökhan Çıra 'kızım, sol yanım bebek kokulum tombiş yanaklım' dedi görenler: "Annesini hiç görmüyoruz"
Selin Ciğerci ile 2 kez evlenip boşanmıştı... Gökhan Çıra 'kızım, sol yanım bebek kokulum tombiş yanaklım' dedi, o paylaşımları görenler, "Bebeğin annesini hiç görmüyoruz" yorumları yapmadan geçmedi. 2022 yılında Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşanan ve geçtiğimiz aylarda sevgilisine evlilik teklifi eden Gökhan Çıra Instagram'dan baba olduğunu duyurunca herkes büyük bir şok yaşadı. Gökhan Çıra'nın kızının annesi kim merak edilirken Selin Ciğerci'den 'anne oldum' paylaşımı geldi. Sonrasında Eylül Keleş ile evlilik kararı alan Gökhan Çıra, son paylaşımıyla yine olay oldu.
02.04.2023 17:24 - Son Güncelleme: 02.04.2023 17:28
Selin Ciğerci ile 2 kez evlenip boşanmıştı... Gökhan Çıra 'kızım, sol yanım bebek kokulum tombiş yanaklım' dedi görenler, "Annesini hiç görmüyoruz" demeden geçmedi.
Selin Ciğerci, 2019 yılında hayatını birleştirdiği eski futbolcu Gökhan Çıra ile anlaşmalı olarak, 10 Eylül 2021 tarihinde Beykoz Adliyesi'nde resmi olarak yollarını ayırmıştı. 2022 senesinin ilk haftalarında tekrar görüştüklerini açıklayan ünlü çift, ikinci kez evlenmişti. Evliliklerinde aradıklarını bulamayan çift kısa süre sonra yeniden boşandı. Taşıyıcı anne yoluyla evlat sahibi olan ikili farklı insanlarla ilişkileriyle gündeme geliyordu.