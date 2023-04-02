Dilan Çiçek Deniz boy gösterdi ortalık 'Mert Yazıcıoğlu' yorumlarıyla yıkıldı! Süper minili kareleri gören sosyal medya kullanıcıları: "Aralarındaki fark..."
Dilan Çiçek Deniz boy gösterdi ortalık 'Mert Yazıcıoğlu' yorumlarıyla yıkıldı! Süper minili kareleri gören sosyal medya kullanıcılar, Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz'in boy farkını merak ediyor. Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılık nedeni olarak, Saraçoğlu'nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le yakınlaşması olarak gösterilmişti. Saraçoğlu cephesinde bu iddia ortalığı karıştırırken Mert Yazıcıoğlu bombayı patlatmış ve Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşamaya başlamıştı. Basından kaçmayı bırakan ve aşklarını gözler önünde yaşamaya başlayan çiftten Dilan Çiçek Deniz Instagram paylaşımıyla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
02.04.2023 16:57 - Son Güncelleme: 02.04.2023 17:05
Dilan Çiçek Deniz boy gösterdi ortalık 'Mert Yazıcıoğlu' yorumlarıyla yıkıldı! Süper minili kareleri gören sosyal medya kullanıcıları, "Aralarındaki boy farkı ne acaba" sorusuyla dikkat çekti.
Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu'nun aşkı magazin gündemine bomba gibi düşerken ilk fotoğraf TAKVİM farkıyla ortaya çıkmıştı.