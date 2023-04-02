RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz boy gösterdi ortalık 'Mert Yazıcıoğlu' yorumlarıyla yıkıldı! Süper minili kareleri gören sosyal medya kullanıcıları: "Aralarındaki fark..."

Dilan Çiçek Deniz boy gösterdi ortalık 'Mert Yazıcıoğlu' yorumlarıyla yıkıldı! Süper minili kareleri gören sosyal medya kullanıcıları: "Aralarındaki fark..."

Dilan Çiçek Deniz boy gösterdi ortalık 'Mert Yazıcıoğlu' yorumlarıyla yıkıldı! Süper minili kareleri gören sosyal medya kullanıcılar, Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz'in boy farkını merak ediyor. Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılık nedeni olarak, Saraçoğlu'nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le yakınlaşması olarak gösterilmişti. Saraçoğlu cephesinde bu iddia ortalığı karıştırırken Mert Yazıcıoğlu bombayı patlatmış ve Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşamaya başlamıştı. Basından kaçmayı bırakan ve aşklarını gözler önünde yaşamaya başlayan çiftten Dilan Çiçek Deniz Instagram paylaşımıyla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

02.04.2023 16:57 - Son Güncelleme: 02.04.2023 17:05
Dilan Çiçek Deniz boy gösterdi ortalık ’Mert Yazıcıoğlu’ yorumlarıyla yıkıldı! Süper minili kareleri gören sosyal medya kullanıcıları: Aralarındaki fark...

Dilan Çiçek Deniz boy gösterdi ortalık 'Mert Yazıcıoğlu' yorumlarıyla yıkıldı! Süper minili kareleri gören sosyal medya kullanıcıları, "Aralarındaki boy farkı ne acaba" sorusuyla dikkat çekti.

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Dilan Çiçek Deniz boy gösterdi ortalık ’Mert Yazıcıoğlu’ yorumlarıyla yıkıldı! Süper minili kareleri gören sosyal medya kullanıcıları: Aralarındaki fark...

4 yıllık sevgilisi Afra Saraçoğlu ile ayrılan Mert Yazıcıoğlu gönlünü Dilan Çiçek Deniz'e kaptırdı.

Dilan Çiçek Deniz boy gösterdi ortalık ’Mert Yazıcıoğlu’ yorumlarıyla yıkıldı! Süper minili kareleri gören sosyal medya kullanıcıları: Aralarındaki fark...

Dilan Çiçek Deniz de nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını henüz yeni ayırmıştı.

Dilan Çiçek Deniz boy gösterdi ortalık ’Mert Yazıcıoğlu’ yorumlarıyla yıkıldı! Süper minili kareleri gören sosyal medya kullanıcıları: Aralarındaki fark...

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu'nun aşkı magazin gündemine bomba gibi düşerken ilk fotoğraf TAKVİM farkıyla ortaya çıkmıştı.

Dilan Çiçek Deniz boy gösterdi ortalık ’Mert Yazıcıoğlu’ yorumlarıyla yıkıldı! Süper minili kareleri gören sosyal medya kullanıcıları: Aralarındaki fark...

Aylar öncesinden ortaya çıkan bir görüntü ise ikilinin arasındaki kıvılcımın eskiye dayandığı yönündeki haberleri de beraberinde getirmişti.

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