RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi! İsmail Demirci’nin oğluna bakın! Bensu Soral, İlayda Alişan...

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi! İsmail Demirci’nin oğluna bakın! Bensu Soral, İlayda Alişan...

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Mercan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, geçen yıl Mayıs ayında ise Ali adını verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Soral, ilk kez oğlu Ali'nin yüzünü gösterdi. "Çekirdek ailem" notuyla paylaşım yapan Soral'a yorum yağdı. Oyuncunun kardeşi Bensu Soral ile rol arkadaşı İlayda Alişan da paylaşıma kayıtsız kalmadı. Minik Ali ise sevimli halleriyle ilgi odağı oldu. İşte Hande Soral ile İsmail Demirci'nin biricik oğulları...

takvim.com.tr
02.04.2023 18:03 - Son Güncelleme: 02.04.2023 18:03
Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi! İsmail Demirci’nin oğluna bakın! Bensu Soral, İlayda Alişan...

2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünyaevine giren Hande Soral, geçen yıl Mayıs ayında oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

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Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi! İsmail Demirci’nin oğluna bakın! Bensu Soral, İlayda Alişan...

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Mercan karakterini canlandıran oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi! İsmail Demirci’nin oğluna bakın! Bensu Soral, İlayda Alişan...

Sosyal medyayı aktif kullanan Soral, ilk kez oğlu Ali'nin yüzünü gösterdi.

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi! İsmail Demirci’nin oğluna bakın! Bensu Soral, İlayda Alişan...

"Çekirdek ailem" notuyla paylaşım yapan Soral'a kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi! İsmail Demirci’nin oğluna bakın! Bensu Soral, İlayda Alişan...

Oyuncunun kardeşi Bensu Soral ile rol arkadaşı İlayda Alişan da paylaşıma kayıtsız kalmadı. Minik Ali ise sevimli halleriyle ilgi odağı oldu.

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