Selin Ciğerci basketbolcu sevgilisiyle el ele! Eski eşi Gökhan Çıra delirdi 'söyleyin o k..peye...' Metecan Birsen...
Cinsiyet değiştirme operasyonuyla hayatını kökünden değiştiren ünlülerden Selin Ciğerci şimdilerde Türkiye'nin en ünlü kadınları arasında yer alıyor... Gerek sosyal medya paylaşımları gerekse açıklamalarıyla gündemde kendisine yer bulan Selin Ciğerci bir süre önce eşi Gökhan Çıra'dan sürpriz bir şekilde boşandı. Ancak Selin Ciğerci'nin kalbi uzun süre boş kalmadı. Selin Ciğerci, yeni bir ilişkiye yelken açtı. Bir basketbolcuyla sevgili olduğu ortaya çıkan Ciğerci'nin adı o dönem Fenerbahçeli basketbolcu Metecan Birsen'le anılmıştı ama jet hızıyla reddetmişleri. Selin Ciğerci basketbolcu aşkıya ilk kez görüntülendi. Sonrasında Gökhan Çıra küplere bindi.
Sosyal medya fenomeni Selin Cİğerci futbolcu eşi Gökhan Çıra'dan 10 Eylül'de tek celsede boşanmıştı. Ciğerci'nin yeni bir aşka yelken açtığı ve sevgilisinin basketbolcu olduğu öne sürülmüştü.
Aşk iddiasını doğrulayan Ciğerci şunları söylemişti:
"Evet doğru, geçen günlerde görmüşler bizi. Kendisi Türkiye'de yaşıyor ve buradaki bir takımda spor hayatını sürdürüyor... "Denilenler gibi aramızda ciddi bir şey yok. Deneme aşamasındayız. Belki olur belki olmaz, belki bir hafta sonra görüşmeyi sonlandırabiliriz. Şuan için birbirimizi tanıma evresindeyiz sadece. Ciddi bir birliktelik olmadığı için kendisinin ismini açıklamam etik olmaz."
METECAN BİRSEN'LE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Selin Ciğerci, Fenerbahçe Beko'da forma giyen ve anne tarafından İrlandalı olan Türk basketbolcu Metecan James Birsen'le aşk yaşadığını ileri sürmüştü.
Metecan James Birsen, hakkında çıkan aşk iddialarına sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşarak yalanlamıştı.