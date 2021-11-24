Selin Ciğerci basketbolcu sevgilisiyle el ele! Eski eşi Gökhan Çıra delirdi ’söyleyin o k..peye...’ Metecan Birsen...

Aşk iddiasını doğrulayan Ciğerci şunları söylemişti:

"Evet doğru, geçen günlerde görmüşler bizi. Kendisi Türkiye'de yaşıyor ve buradaki bir takımda spor hayatını sürdürüyor... "Denilenler gibi aramızda ciddi bir şey yok. Deneme aşamasındayız. Belki olur belki olmaz, belki bir hafta sonra görüşmeyi sonlandırabiliriz. Şuan için birbirimizi tanıma evresindeyiz sadece. Ciddi bir birliktelik olmadığı için kendisinin ismini açıklamam etik olmaz."