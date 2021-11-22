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MasterChef Emre Büber oğluna kavuştu o anlar sosyal medyaya damga vurdu! Gözyaşları içinde bahşetmişti: 'Şükür kavuşturana'

Masterchef'te çıktığı günden bu yana en çok araştırılan isimlerin başında geliyor Emre Büber. Aslen Konyalı olan Emre Büber, Avusturya doğumlu. Yarışmanın başlarında gösterdiği performansla şeflerin takdirini kazanan Emre Büber, haftalar geçtikçe performansını düşürdü. MasterChef Türkiye 2021 sezonunun ses getiren yarışmacıları arasında yer alan Emre Büber, elenerek sevenlerini üzmüştü. Yarışma boyunca oğlunu çok özlediğini anlatan Emre Büber, sonunda evladına kavuştu. İşte o anlar...

22.11.2021 12:00 - Son Güncelleme: 22.11.2021 12:12
MasterChef Emre Büber oğluna kavuştu o anlar sosyal medyaya damga vurdu! Gözyaşları içinde bahşetmişti: ’Şükür kavuşturana’

'ŞÜKÜR KAVUŞTURANA'

Gözyaşları içinde bahşetmişti... MasterChef Emre Büber oğluna kavuştu o anlar sosyal medyaya damga vurdu!

GALERİ DEVAM EDİYOR
MasterChef Emre Büber oğluna kavuştu o anlar sosyal medyaya damga vurdu! Gözyaşları içinde bahşetmişti: ’Şükür kavuşturana’

MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ?
Sevilen yarışmada 21 Kasım Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Hafta boyunca gerçekleştirilen takım oyunları sonunda çıkarılan altı eleme adayı Sergen, Azize, Tahsin, Pelin, Safanur ve Hasan, ilk olarak mantarla yaratıcı tabak çıkardı. Son turda ise Mehmet Şef'in imza tabağı elenen ismi belirledi.

MasterChef Emre Büber oğluna kavuştu o anlar sosyal medyaya damga vurdu! Gözyaşları içinde bahşetmişti: ’Şükür kavuşturana’

Son üçe kalan Safanur Azize ve Pelin arasından Azize, MasterChef hayallerine veda etti. Somer Şef, "Azize hayat her zaman bize ikinci şansı vermiyor. Sen şanslı insanlardan birisin, bu şansı aldın. Geçen hafta bu saatlerde sana veda ederken yine veda ediyoruz. İlk kez birine ikinci kez veda etmiş oluyoruz" dedi.

MasterChef Emre Büber oğluna kavuştu o anlar sosyal medyaya damga vurdu! Gözyaşları içinde bahşetmişti: ’Şükür kavuşturana’

Azize, "Hikayesini yazan insanlardanım, hayalimi kovalayan insanlardanım. Çok güzel insanlar tanıdım. Gerçekten hayatım boyunca yaşayamayacağım şeyleri yaşattınız bana. Olmadı, elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Şu anda yine gidiyorum" ifadelerini kullandı.

MasterChef Emre Büber oğluna kavuştu o anlar sosyal medyaya damga vurdu! Gözyaşları içinde bahşetmişti: ’Şükür kavuşturana’

Emre Büber, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu, dördüncü sezonuyla tv8'de ekranlara gelen 'MasterChef Türkiye 2021' yarışmasından iki hafta önce elenerek herkesi şaşkına çevirmişti.

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