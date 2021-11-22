MasterChef Emre Büber oğluna kavuştu o anlar sosyal medyaya damga vurdu! Gözyaşları içinde bahşetmişti: ’Şükür kavuşturana’

Son üçe kalan Safanur Azize ve Pelin arasından Azize, MasterChef hayallerine veda etti. Somer Şef, "Azize hayat her zaman bize ikinci şansı vermiyor. Sen şanslı insanlardan birisin, bu şansı aldın. Geçen hafta bu saatlerde sana veda ederken yine veda ediyoruz. İlk kez birine ikinci kez veda etmiş oluyoruz" dedi.