MasterChef Emre Büber oğluna kavuştu o anlar sosyal medyaya damga vurdu! Gözyaşları içinde bahşetmişti: 'Şükür kavuşturana'
Masterchef'te çıktığı günden bu yana en çok araştırılan isimlerin başında geliyor Emre Büber. Aslen Konyalı olan Emre Büber, Avusturya doğumlu. Yarışmanın başlarında gösterdiği performansla şeflerin takdirini kazanan Emre Büber, haftalar geçtikçe performansını düşürdü. MasterChef Türkiye 2021 sezonunun ses getiren yarışmacıları arasında yer alan Emre Büber, elenerek sevenlerini üzmüştü. Yarışma boyunca oğlunu çok özlediğini anlatan Emre Büber, sonunda evladına kavuştu. İşte o anlar...
'ŞÜKÜR KAVUŞTURANA'
Gözyaşları içinde bahşetmişti... MasterChef Emre Büber oğluna kavuştu o anlar sosyal medyaya damga vurdu!
MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ?
Sevilen yarışmada 21 Kasım Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Hafta boyunca gerçekleştirilen takım oyunları sonunda çıkarılan altı eleme adayı Sergen, Azize, Tahsin, Pelin, Safanur ve Hasan, ilk olarak mantarla yaratıcı tabak çıkardı. Son turda ise Mehmet Şef'in imza tabağı elenen ismi belirledi.
Son üçe kalan Safanur Azize ve Pelin arasından Azize, MasterChef hayallerine veda etti. Somer Şef, "Azize hayat her zaman bize ikinci şansı vermiyor. Sen şanslı insanlardan birisin, bu şansı aldın. Geçen hafta bu saatlerde sana veda ederken yine veda ediyoruz. İlk kez birine ikinci kez veda etmiş oluyoruz" dedi.
Emre Büber, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu, dördüncü sezonuyla tv8'de ekranlara gelen 'MasterChef Türkiye 2021' yarışmasından iki hafta önce elenerek herkesi şaşkına çevirmişti.