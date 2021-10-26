Selin Ciğerci basketbolcu sevgilisini resmen açıkladı Gökhan Çıra'nın yeri çoktan doldu! İşte Selin Ciğerci'nin sevgilisi
Cinsiyet değiştirme operasyonuyla hayatını kökünden değiştiren ünlülerden Selin Ciğerci şimdilerde Türkiye'nin en ünlü kadınları arasında yer alıyor... Gerek sosyal medya paylaşımları gerekse açıklamalarıyla gündemde kendisine yer bulan Selin Ciğerci bir süre önce eşi Gökhan Çıra'dan sürpriz bir şekilde boşandı. Ancak Selin Ciğerci'nin kalbi uzun süre boş kalmadı. Selin Ciğerci, yeni bir ilişkiye yelken açtı. Önceki akşam bir basketbolcu ile görüntülenen Ciğerci, yeni ilişkisi için konuştu.
26.10.2021 09:35
- Son Güncelleme: 26.10.2021 09:35
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, 2019 yılında görkemli bir düğünle evlendiği futbolcu Gökhan Çıra ile geçtiğimiz ay tek celsede boşandı.
"ARAMIZDA CİDDİ BİR ŞEY YOK"
Yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilen Selin Ciğerci, yaptığı açıklamada özel hayatında hakkında samimi itiraflar yaptı.
"BİRBİRİMİZİ TANIMA EVRESİNDEYİZ"
"Deneme aşamasındayız. Belki olur belki olmaz, belki bir hafta sonra görüşmeyi sonlandırabiliriz. Şuan için birbirimizi tanıma evresindeyiz sadece. Ciddi bir birliktelik olmadığı için kendisinin ismini açıklamam etik olmaz."
Boşandıktan sonra Gökhan Çıra ile severek ayrıldıklarını söyleyen Ciğerci, yeniden barışma konusunda yeşil ışık yakmış ancak kısa bir süre sonra bu kararından vazgeçmişti.