Selin Ciğerci basketbolcu sevgilisini resmen açıkladı Gökhan Çıra’nın yeri çoktan doldu! İşte Selin Ciğerci’nin sevgilisi

"BİRBİRİMİZİ TANIMA EVRESİNDEYİZ"

"Deneme aşamasındayız. Belki olur belki olmaz, belki bir hafta sonra görüşmeyi sonlandırabiliriz. Şuan için birbirimizi tanıma evresindeyiz sadece. Ciddi bir birliktelik olmadığı için kendisinin ismini açıklamam etik olmaz."

Boşandıktan sonra Gökhan Çıra ile severek ayrıldıklarını söyleyen Ciğerci, yeniden barışma konusunda yeşil ışık yakmış ancak kısa bir süre sonra bu kararından vazgeçmişti.