Onları hiç böyle görmediniz! İbrahim Tatlıses’in biricik oğlu İdo Tatlıses o görüntüleri ilk kez yayınladı gören dönüp bir daha baktı
Onları hiç böyle görmediniz! İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen İdo Tatlıses, geçen haftalarda bir süredir birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile görkemli bir düğünle dünyaevine girerek uzun süre gündem olmuştu. İdo Tatlıses şimdi ise yeni şarkısı Kehanet'in klibindeki detaylarla gündeme geldi. İdo Tatlıses, klibinde babası İbrahim Tatlıses ile çocukluk yıllarında çekilen görüntülerine yer verdi. Baba-oğlun keyifli anları kısa sürede gündem oldu. İdo Tatlıses'in sevimli halleri ise beğeni topladı. İşte detaylar...
İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen İdo Tatlıses, geçen haftalarda Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu.
Görkemli bir törenle dünyaevine giren İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğünü, magazin gündeminde uzun süre yer edinmişti.
İdo Tatlıses şimdi ise yeni şarkısı Kehanet'in klibindeki detaylarla gündeme geldi. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan İdo Tatlıses'in kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Kehanet şarkısının klibi büyük ilgi topladı.
Keyifli klipte İdo Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'e saygı duruşunda bulundu. Ardından annesi Derya Tuna'nın da olduğu çocukluk yıllarındaki doğum günü görüntülerini ekledi.
Çocukluk yıllarına ait görüntülerini klibinde yer veren İdo Tatlıses'in sevimli halleri ise sosyal medyada beğeni topladı.