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Haberler Magazin Onları hiç böyle görmediniz! İbrahim Tatlıses’in biricik oğlu İdo Tatlıses o görüntüleri ilk kez yayınladı gören dönüp bir daha baktı

Onları hiç böyle görmediniz! İbrahim Tatlıses’in biricik oğlu İdo Tatlıses o görüntüleri ilk kez yayınladı gören dönüp bir daha baktı

Onları hiç böyle görmediniz! İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen İdo Tatlıses, geçen haftalarda bir süredir birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile görkemli bir düğünle dünyaevine girerek uzun süre gündem olmuştu. İdo Tatlıses şimdi ise yeni şarkısı Kehanet'in klibindeki detaylarla gündeme geldi. İdo Tatlıses, klibinde babası İbrahim Tatlıses ile çocukluk yıllarında çekilen görüntülerine yer verdi. Baba-oğlun keyifli anları kısa sürede gündem oldu. İdo Tatlıses'in sevimli halleri ise beğeni topladı. İşte detaylar...

26.10.2021 00:03 - Son Güncelleme: 26.10.2021 00:31
Onları hiç böyle görmediniz! İbrahim Tatlıses’in biricik oğlu İdo Tatlıses o görüntüleri ilk kez yayınladı gören dönüp bir daha baktı

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen İdo Tatlıses, geçen haftalarda Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu.

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Onları hiç böyle görmediniz! İbrahim Tatlıses’in biricik oğlu İdo Tatlıses o görüntüleri ilk kez yayınladı gören dönüp bir daha baktı

Görkemli bir törenle dünyaevine giren İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğünü, magazin gündeminde uzun süre yer edinmişti.

Onları hiç böyle görmediniz! İbrahim Tatlıses’in biricik oğlu İdo Tatlıses o görüntüleri ilk kez yayınladı gören dönüp bir daha baktı

İdo Tatlıses şimdi ise yeni şarkısı Kehanet'in klibindeki detaylarla gündeme geldi. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan İdo Tatlıses'in kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Kehanet şarkısının klibi büyük ilgi topladı.

Onları hiç böyle görmediniz! İbrahim Tatlıses’in biricik oğlu İdo Tatlıses o görüntüleri ilk kez yayınladı gören dönüp bir daha baktı

Keyifli klipte İdo Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'e saygı duruşunda bulundu. Ardından annesi Derya Tuna'nın da olduğu çocukluk yıllarındaki doğum günü görüntülerini ekledi.

Onları hiç böyle görmediniz! İbrahim Tatlıses’in biricik oğlu İdo Tatlıses o görüntüleri ilk kez yayınladı gören dönüp bir daha baktı

Çocukluk yıllarına ait görüntülerini klibinde yer veren İdo Tatlıses'in sevimli halleri ise sosyal medyada beğeni topladı.

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