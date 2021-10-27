Rolü sevenlerini çok şaşırtacak! Arka Sokaklar'ın Ali Komiseri Alp Korkmaz'ın yeni adresi belli oldu! Sadakatsiz dizisinde...
Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'da dizisinin son bölümünde Ali'nin şehit olmasıyla oyuncu Alp Korkmaz diziye veda etti. Karakterin ölmesi nedeniyle diziden ayrılan Alp Korkmaz'ın yeni adresi ise Sadakatsiz oldu. İddiaya göre Korkmaz, Sadakatsiz dizisine Oğuzhan karakteriyle dahil olacak. Alp Korkmaz'ın Arka Sokaklar ile yollarını neden ayırdığı henüz bilinmezken dizide geçtiğimiz günlerde maaş krizi yaşandığı set ekibinin paralarını alamadıkları için isyan ettiği ve sanat yönetmeninin istifa ettiği biliniyor. Şimdi gözler Ali'nin yeni projesinde. İşte detaylar...
27.10.2021 12:02
- Son Güncelleme: 27.10.2021 12:02
Arka Sokaklar'ın Ali Komiseri Alp Korkmaz'ın Sadakatsiz dizisi ile anlaştığı iddia edildi. Korkmaz'dan açıklama gelmezken iddialar hayranlarını heyecanlandırdı. Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da yaprak dökümü yaşanıyor. Son olarak Alp Korkmaz'ın hayat verdiği Ali Komiser karakteri şehit edildi. Korkmaz'ın diziden ayrılmasıyla gözler yeni projesine çevrildi. Ekranlarda yayınlandığı ilk günden beri ilgi ile izlenen Sadakatsiz dizisi ile anlaştığı ileri sürülen başarılı oyuncunun dizideki karakteri de belli oldu.
Başrollerinde Zafer Engin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz, Oya Okar ve Yiğitcan Ergin gibi isimlerin oynadığı Arka Sokaklar dizisinin 600. bölümünde izleyenleri üzen bir gelişme yaşandı.