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Haberler Magazin Selin Ciğerci basketbolcu sevgilisini resmen açıkladı Gökhan Çıra yangını çoktan söndü! İşte Selin Ciğerci'nin sevgilisi

Selin Ciğerci basketbolcu sevgilisini resmen açıkladı Gökhan Çıra yangını çoktan söndü! İşte Selin Ciğerci'nin sevgilisi

Cinsiyet değiştirme operasyonuyla hayatını kökünden değiştiren ünlülerden Selin Ciğerci şimdilerde Türkiye'nin en ünlü kadınları arasında yer alıyor... Gerek sosyal medya paylaşımları gerekse açıklamalarıyla gündemde kendisine yer bulan Selin Ciğerci bir süre önce eşi Gökhan Çıra'dan sürpriz bir şekilde boşandı. Ancak Selin Ciğerci'nin kalbi uzun süre boş kalmadı. Selin Ciğerci, yeni bir ilişkiye yelken açtı. Önceki akşam bir basketbolcu ile görüntülenen Ciğerci, yeni ilişkisi için konuştu.

27.10.2021 09:53 - Son Güncelleme: 27.10.2021 20:11
Selin Ciğerci basketbolcu sevgilisini resmen açıkladı Gökhan Çıra yangını çoktan söndü! İşte Selin Ciğerci’nin sevgilisi

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, 2019 yılında görkemli bir düğünle evlendiği futbolcu Gökhan Çıra ile geçtiğimiz ay tek celsede boşandı.

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Selin Ciğerci basketbolcu sevgilisini resmen açıkladı Gökhan Çıra yangını çoktan söndü! İşte Selin Ciğerci’nin sevgilisi

Ayrılığın ardından kendini işlerine veren Ciğerci, Show TV'de yayınlanan bir moda programının jüri üyeliğini yapmaya başladı. Fenomen, önceki akşam gittiği mekanda ismi henüz bilinmeyen bir basketbolcu ile görüntülendi.

Selin Ciğerci basketbolcu sevgilisini resmen açıkladı Gökhan Çıra yangını çoktan söndü! İşte Selin Ciğerci’nin sevgilisi

"ARAMIZDA CİDDİ BİR ŞEY YOK"

Yeni bir ilişkiye başladığı iddia edilen Selin Ciğerci, yaptığı açıklamada özel hayatında hakkında samimi itiraflar yaptı.

Selin Ciğerci basketbolcu sevgilisini resmen açıkladı Gökhan Çıra yangını çoktan söndü! İşte Selin Ciğerci’nin sevgilisi

Aşk iddiasını doğrulayan Ciğerci şunları söyledi: "Evet doğru, geçen günlerde görmüşler bizi. Kendisi Türkiye'de yaşıyor ve buradaki bir takımda spor hayatını sürdürüyor. Denilenler gibi aramızda ciddi bir şey yok."

Selin Ciğerci basketbolcu sevgilisini resmen açıkladı Gökhan Çıra yangını çoktan söndü! İşte Selin Ciğerci’nin sevgilisi

"BİRBİRİMİZİ TANIMA EVRESİNDEYİZ"

"Deneme aşamasındayız. Belki olur belki olmaz, belki bir hafta sonra görüşmeyi sonlandırabiliriz. Şuan için birbirimizi tanıma evresindeyiz sadece. Ciddi bir birliktelik olmadığı için kendisinin ismini açıklamam etik olmaz."

Boşandıktan sonra Gökhan Çıra ile severek ayrıldıklarını söyleyen Ciğerci, yeniden barışma konusunda yeşil ışık yakmış ancak kısa bir süre sonra bu kararından vazgeçmişti.

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