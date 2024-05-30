Selin Ciğerci Banu Parlak ve Dilan Polat’ı barıştırmak için 25 milyon aldı mı? Şoke eden olayda yeni gelişme

Güzellik merkezi sahibi Banu Parlak, tartışma yaşadığı Dilan Polat - Engin Polat çiftinin dükkanını kurşunladığını iddia ederek şikayette bulundu. Daha sonra ise Parlak, sürpriz bir hamle yaparak, şikayetini geri çekti. Geçtiğimiz günlerde Parlak'ın şikayetini geri çekmesi için Selin Ciğerci'nin devreye girdiği iddiası ortaya atıldı. Ciğerci'nin bu arabuluculuktan 25 milyon TL aldığı da iddia edilenler arasındaydı. Selin Ciğerci, 'arabuluculuk' iddiasına cevap verdi. İşte detaylar...
İstanbul Bahçehir'de Banu Parlak'a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı.
Parlak, iş yerini kurşunlayan kişilerin Dilan ve Engin Polat çifti olduğunu iddia etmişti.
ÇOCUĞUN VAR YAPMA' DİYEREK BENİ TEHDİT ETTİ"
Banu Parlak, saldırı sonrası Instagram hesabından yayınladığı videoda şunları söyledi: "Olaydan önce Dilan Polat beni aradı, 'Sıla'yı içeri aldılar, Engin'i ve beni de alacaklar bizim hakkımızda paylaşım yapma, çocuğun var yapma' diyerek beni tehdit etti. Bu olayın öncesi de var, Halil İbrahim K. isimli bir arkadaştan güzellik merkezi açmak için borç alıyorlar. Bu kişi parasını istediğinde de 'Banu Parlak'ı vur paranı verelim' diyorlar ama Halil İbrahim K. reddettiği için dizinden vuruyorlar. Önlem alınmadı ve son olarak dükkanım kurşunlandı. Sırada ne var? Ölmem mi gerekiyor? Tek başına çocuk bakan bir kadınım, korkuyorum. Bu insanların yakamdan düşmesini ve can güvenliğimin alınmasını istiyorum."