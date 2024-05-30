Türkan Şoray ve Kadir İnanır efsanesi Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'iydi! Bakın hangi kadın oyuncu çıktı! Meğer Deli Yürek...

Türkan Şoray, Ahmet Mekin ve Kadir İnanır'ın başrollerinde yer aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım, "Sevgi neydi? Sevgi﻿ iyilikti, dostluktu, sevgi emekti" repliğiyle hafızalara kazındı. Türkan Şoray'ın al yazmasından Kadir İnanır'ın deri ceketine her detayıyla akıllara kazınan filmde Asya'nın oğlu Samet rolüyle izleyici karşısına çıkan çocuk oyuncu ise yıllar sonra gündem oldu. Filmde erkek çocuğu canlandıran minik yıldızın aslında kız olduğu ve yıllar sonra Kara Para Aşk, Dudaktan Kalbe, Deli Yürek, Vizontele Tuuba gibi yapımlarda rol aldığı ortaya çıktı. Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i bakın hangi ünlü oyuncuymuş...