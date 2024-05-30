63 yaşında yeniden damat oluyor! Burak Sergen 4. kez nikah masasına oturacak! Eşi bakın kim! 3 aylık evliliği ihanet yüzünden bitmişti

Zerda, Sadakatsiz, Halka, Kara Sevda gibi dizilerde yer alan ünlü oyuncu Burak Sergen kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Daha önce üç kez nikah masasına oturan oyuncu, bir kez daha özel hayatıyla gündeme geldi. 63 yaşındaki Sergen'in evlilik kararı aldığı ve yarın düğününün olduğu öğrenildi. Ünlü ismin müstakbel eşi ise merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Nurak Sergen'in müstakbel eşi ve haberi detayları...