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63 yaşında yeniden damat oluyor! Burak Sergen 4. kez nikah masasına oturacak! Eşi bakın kim! 3 aylık evliliği ihanet yüzünden bitmişti

Zerda, Sadakatsiz, Halka, Kara Sevda gibi dizilerde yer alan ünlü oyuncu Burak Sergen kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Daha önce üç kez nikah masasına oturan oyuncu, bir kez daha özel hayatıyla gündeme geldi. 63 yaşındaki Sergen'in evlilik kararı aldığı ve yarın düğününün olduğu öğrenildi. Ünlü ismin müstakbel eşi ise merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Nurak Sergen'in müstakbel eşi ve haberi detayları...

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 11:14 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 11:24
63 yaşında yeniden damat oluyor! Burak Sergen 4. kez nikah masasına oturacak! Eşi bakın kim! 3 aylık evliliği ihanet yüzünden bitmişti 1

Zerda, Sadakatsiz, Halka, Kara Sevda gibi dizilerde yer alan ünlü oyuncu Burak Sergen kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti.

63 yaşında yeniden damat oluyor! Burak Sergen 4. kez nikah masasına oturacak! Eşi bakın kim! 3 aylık evliliği ihanet yüzünden bitmişti 2

Sergen, özellikle üçüncü eşi Nihan Ünsal'la olan evliliğiyle çok konuşulmuştu.

63 yaşında yeniden damat oluyor! Burak Sergen 4. kez nikah masasına oturacak! Eşi bakın kim! 3 aylık evliliği ihanet yüzünden bitmişti 3

Nisan 2021'de koronavirüse yakalandıktan sonra 15 gün entübe edilen ve 45 gün hastanede tedavi gören Burak Sergen, taburcu olmasının hemen ardından 3 Haziran 2021 tarihinde kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile nikâh masasına oturmuştu.

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