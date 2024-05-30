Zerda, Sadakatsiz, Halka, Kara Sevda gibi dizilerde yer alan ünlü oyuncu Burak Sergen kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Daha önce üç kez nikah masasına oturan oyuncu, bir kez daha özel hayatıyla gündeme geldi. 63 yaşındaki Sergen'in evlilik kararı aldığı ve yarın düğününün olduğu öğrenildi. Ünlü ismin müstakbel eşi ise merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Nurak Sergen'in müstakbel eşi ve haberi detayları...
Zerda, Sadakatsiz, Halka, Kara Sevda gibi dizilerde yer alan ünlü oyuncu Burak Sergen kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti.
Sergen, özellikle üçüncü eşi Nihan Ünsal'la olan evliliğiyle çok konuşulmuştu.
Nisan 2021'de koronavirüse yakalandıktan sonra 15 gün entübe edilen ve 45 gün hastanede tedavi gören Burak Sergen, taburcu olmasının hemen ardından 3 Haziran 2021 tarihinde kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile nikâh masasına oturmuştu.