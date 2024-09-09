Bir dönemin fenomen gençlik dizisi Selena'da "Selin" karakterine hayat veren Cansu Demirci, yıllar sonra bir kez daha gündeme geldi. 32 yaşındaki Demirci, diziden sonra gözlerden uzak bir yaşam sürerken, hakkında çıkan yanlış haberlerle öldü sanılmıştı. Ancak ünlü oyuncunun, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız evlendiği öğrenildi. İşte düğün fotoğrafı...
Selena'nın Selin'i 32 yaşındaki Cansu Demirci evlendi! Onu herkes öldü sanıyordu! İşte Sinem Kobal'ın rol arkadaşının düğün fotoğrafı
Sinem Kobal, Gizem Güven, Selda Özbek, Cansu Demirci, Gökhan Keser, Dilara Kurtulmuş gibi isimlerin bir araya geldiği ATV ekranlarına damga vuran gençlik dizisi Selena, büyük beğeni toplamıştı.
Yıllar geçtikçe dizideki oyuncuların son halleri merak konusu olurken hiç şüphesiz en dikkat çeken Selin karakterine hayat veren Cansu Demirci olmuştu.