Selena'nın Selin'i 32 yaşındaki Cansu Demirci evlendi! Onu herkes öldü sanıyordu! İşte Sinem Kobal'ın rol arkadaşının düğün fotoğrafı

Bir dönemin fenomen gençlik dizisi Selena'da "Selin" karakterine hayat veren Cansu Demirci, yıllar sonra bir kez daha gündeme geldi. 32 yaşındaki Demirci, diziden sonra gözlerden uzak bir yaşam sürerken, hakkında çıkan yanlış haberlerle öldü sanılmıştı. Ancak ünlü oyuncunun, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız evlendiği öğrenildi. İşte düğün fotoğrafı...