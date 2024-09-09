Bebeğin cinsiyetini sadece Esra Erol biliyordu! Caner ve Merve çifti canlı yayında öğrendi: Kız mı, erkek mi?

Esra Erol'da canlı yayınında adeta bir ilk yaşandı. "Gelinim Olur Musun?" ile ünlenen Caner Toygar, geçtiğimiz yıl evlendi. Düğünde nikah şahidi olan Esra Erol, muhabir Caner'in bebeğinin olacağını açıkladı. Esra Erol bebeğin cinsiyetini canlı yayında açıklayacağını, kendisi hariç kimsenin bu sırrı bilmediğini belirtti. İşte Caner ve Merve çiftinin bebeklerinin cinsiyeti...