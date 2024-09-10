SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Eski sevgilisiyle dost kalan ünlüler! Listede aldatılan da var! Serenay Sarıkaya, Seda Sayan, Şeyma Subaşı, Burcu Esmersoy...

Ünlüler dünyasında eski aşklar ve yeni dostluklar arasındaki ince çizgi bazen öyle hikayeler doğurur ki bu hikayeler yıllar sonra bile unutulmaz. İşte geçmişteki aşklardan doğan modern dostlukların ve beklenmedik buluşmaların yer aldığı, ünlüler dünyasında "yok artık" dedirten anlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 08:18 Güncelleme Tarihi10 Eylül 2024, 08:18
Eski sevgilisiyle dost kalan ünlüler! Listede aldatılan da var! Serenay Sarıkaya, Seda Sayan, Şeyma Subaşı, Burcu Esmersoy... 1

Magazin dünyasında kim, kiminle ve nerede soruları her zaman merakla takip edilir. Ancak, bu soruların cevaplarından daha çok ilgi çeken bir başka konu ise yıllar içinde unutulmuş, tozlu raflarda kalmış eski aşklar ve eski dostluklar....

İşte eski sevgilisiyle hala dost kalan ünlü isimler...

Eski sevgilisiyle dost kalan ünlüler! Listede aldatılan da var! Serenay Sarıkaya, Seda Sayan, Şeyma Subaşı, Burcu Esmersoy... 2

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin: Eski Aşklar ve Beyefendilik

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin, uzun bir ilişki sonrası yollarını ayırmıştı. Ancak 2024'ün Mayıs ayında, Bursin, hem eski sevgilisi Sarıkaya hem de onun önceki sevgilisi Çağatay Ulusoy ile bir davette bir araya geldi. Bursin, bu karşılaşmayı büyük bir olgunlukla karşıladı ve Sarıkaya için, "Tabii ki selamlaştık. Bayılıyorum, muazzam bir insan," diyerek beyefendiliğin kitabını bir kez daha yazmış oldu.

Eski sevgilisiyle dost kalan ünlüler! Listede aldatılan da var! Serenay Sarıkaya, Seda Sayan, Şeyma Subaşı, Burcu Esmersoy... 3

Seda Sayan, Sinan ve Ayşe Engin: Eski Eşlerden Modern Bir Aile Portresi

90'lı yılların başında evlenen Seda Sayan ve Sinan Engin, beş yıllık evliliğin ardından yollarını ayırmıştı. Bu evlilikten dünyaya gelen Oğulcan Engin, bugünün başarılı gençlerinden biri oldu. Sinan Engin'in, Ayşe Engin ile evliliği ise hala mutlu bir şekilde devam ediyor. İki tarafın yıllar boyu birbirlerine gösterdiği saygı, eski eşlerin modern zamanlarda da dostane bir ilişki sürdürebileceğinin en güzel örneklerinden biri.

SON DAKİKA