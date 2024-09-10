Eski sevgilisiyle dost kalan ünlüler! Listede aldatılan da var! Serenay Sarıkaya, Seda Sayan, Şeyma Subaşı, Burcu Esmersoy...

1 Magazin dünyasında kim, kiminle ve nerede soruları her zaman merakla takip edilir. Ancak, bu soruların cevaplarından daha çok ilgi çeken bir başka konu ise yıllar içinde unutulmuş, tozlu raflarda kalmış eski aşklar ve eski dostluklar.... İşte eski sevgilisiyle hala dost kalan ünlü isimler...

2 Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin: Eski Aşklar ve Beyefendilik Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin, uzun bir ilişki sonrası yollarını ayırmıştı. Ancak 2024'ün Mayıs ayında, Bursin, hem eski sevgilisi Sarıkaya hem de onun önceki sevgilisi Çağatay Ulusoy ile bir davette bir araya geldi. Bursin, bu karşılaşmayı büyük bir olgunlukla karşıladı ve Sarıkaya için, "Tabii ki selamlaştık. Bayılıyorum, muazzam bir insan," diyerek beyefendiliğin kitabını bir kez daha yazmış oldu.