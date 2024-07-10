SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Selena’nın Müstesna teyzesiydi! Son hali 'yıllar ne kadar acımasız' dedirtti! Selin,Leyla ve Nazlı'nın çok sevdiği yardımcısıydı...

Bir dönemin efsane dizisi Selena'da Selin, Leyla ve Nazlı'nın çok sevdiği evin yardımcısı Müstesna Teyze karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, Parla Şenol son haliyle görenleri şaşırttı. Uzun yıllar boyunca ekranlarda sevgiyle izlenen Müstesna Teyze, aradan geçen zamanla yeniden merak konusu oldu. Ancak ünlü oyuncunun son hali 'yıllar ne kadar acımasız' yorumları yaptırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 19:49 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 20:11
Selena’nın Müstesna teyzesiydi! Son hali ’yıllar ne kadar acımasız’ dedirtti! Selin,Leyla ve Nazlı’nın çok sevdiği yardımcısıydı... 1

Selena'nın Müstesna teyzesiydi! Son hali 'yıllar ne kadar acımasız' dedirtti! Selin,Leyla ve Nazlı'nın çok sevdiği yardımcısıydı...

Selena’nın Müstesna teyzesiydi! Son hali ’yıllar ne kadar acımasız’ dedirtti! Selin,Leyla ve Nazlı’nın çok sevdiği yardımcısıydı... 2

ATV ekranlarında bir döneme damga vuran Selena dizisi kadrosunda, Sinem Kobal, Cansu Demirci, Dilara Kurtulmuş, Gökhan Keser gibi isimleri bir araya getirdi.

Selena’nın Müstesna teyzesiydi! Son hali ’yıllar ne kadar acımasız’ dedirtti! Selin,Leyla ve Nazlı’nın çok sevdiği yardımcısıydı... 3

Dizide her karakter ayrı ayrı sevilirken hiç şüphesiz Müstesna karakterinin yeri de bir başkaydı.

SON DAKİKA