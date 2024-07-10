Bir dönemin efsane dizisi Selena'da Selin, Leyla ve Nazlı'nın çok sevdiği evin yardımcısı Müstesna Teyze karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, Parla Şenol son haliyle görenleri şaşırttı. Uzun yıllar boyunca ekranlarda sevgiyle izlenen Müstesna Teyze, aradan geçen zamanla yeniden merak konusu oldu. Ancak ünlü oyuncunun son hali 'yıllar ne kadar acımasız' yorumları yaptırdı.
Selena'nın Müstesna teyzesiydi! Son hali 'yıllar ne kadar acımasız' dedirtti! Selin,Leyla ve Nazlı'nın çok sevdiği yardımcısıydı...
ATV ekranlarında bir döneme damga vuran Selena dizisi kadrosunda, Sinem Kobal, Cansu Demirci, Dilara Kurtulmuş, Gökhan Keser gibi isimleri bir araya getirdi.
Dizide her karakter ayrı ayrı sevilirken hiç şüphesiz Müstesna karakterinin yeri de bir başkaydı.