Selena’nın Müstesna teyzesiydi! Son hali 'yıllar ne kadar acımasız' dedirtti! Selin,Leyla ve Nazlı'nın çok sevdiği yardımcısıydı...

Bir dönemin efsane dizisi Selena'da Selin, Leyla ve Nazlı'nın çok sevdiği evin yardımcısı Müstesna Teyze karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, Parla Şenol son haliyle görenleri şaşırttı. Uzun yıllar boyunca ekranlarda sevgiyle izlenen Müstesna Teyze, aradan geçen zamanla yeniden merak konusu oldu. Ancak ünlü oyuncunun son hali 'yıllar ne kadar acımasız' yorumları yaptırdı.